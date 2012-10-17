Web CIO BusinessWorldu prošel výrazným redesignem

Web CIO BusinessWorldu, který je dostupný na www.cio.cz nebo www.businessworld.cz, slouží jako informační zdroj pro CIO – ředitele IT, IT manažery a další zájemce o problematiku managementu informačních technologií.
Nový vzhled webu je nejen modernější a vizuálně atraktivnější, ale díky novému členění rubrik zvyšuje také přehlednost dostupných informací. Věříme, že se vám nová podoba webu bude líbit. Případné připomínky a podněty pro další zlepšování kvality uvítáme na e-mailové adrese editora webu CIO.cz Čestmíra Žáka - cestmir_zak@idg.cz.
Zdroj: CIO.cz