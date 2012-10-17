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Web CIO BusinessWorldu prošel výrazným redesignem

redakce
17. 10. 2012
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Autor: IDG
Vydavatelství IDG Czech Republic oznamuje zcela nový design u jednoho ze svých nejvýznamnějších webových projektů.

Web CIO BusinessWorldu prošel výrazným redesignemWeb CIO BusinessWorldu, který je dostupný na www.cio.cz nebo www.businessworld.cz, slouží jako informační zdroj pro CIO – ředitele IT, IT manažery a další zájemce o problematiku managementu informačních technologií.

Nový vzhled webu je nejen modernější a vizuálně atraktivnější, ale díky novému členění rubrik zvyšuje také přehlednost dostupných informací. Věříme, že se vám nová podoba webu bude líbit. Případné připomínky a podněty pro další zlepšování kvality uvítáme na e-mailové adrese editora webu CIO.cz Čestmíra Žáka - cestmir_zak@idg.cz.


Zdroj: CIO.cz

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Autor článku

redakce

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