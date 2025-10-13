Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Společnost Asbis CZ oznámila akvizici společnosti CPT Praha, od níž si slibuje upevnění pozice na trhu spotřební elektroniky. Distributor tímto krokem rozšířil své působení zejména v segmentu prémiových audio zařízení.
CPT Praha, založená v roce 1991, je dlouholetým distributorem špičkových audio produktů na českém a slovenském trhu. Do portfolia společnosti patří specializované značky jako Onkyo, Klipsch, Jamo či Teac.
„Asbis patří mezi klíčové distributory IT a spotřební elektroniky v Česku a dlouhodobě se dynamicky rozvíjí. Akvizice společnosti CPT Praha významně posiluje tržní pozici Asbis CZ v oblasti audio techniky – v kategorii vysoce žádaných audio produktů. Tento krok skvěle zapadá do naší dlouhodobé strategie rozšiřování produktového portfolia,“ uvedl Martin Lanc, general manager Asbis CZ.
Zdroj: Asbis CZ
