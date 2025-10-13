Channeltrends  »  Novinky  »  Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Spojením s CPT Praha se z Asbis CZ dle zástupců společnosti stává jeden z předních distributorů audio zařízení v České republice a na Slovensku.

Společnost Asbis CZ oznámila akvizici společnosti CPT Praha, od níž si slibuje upevnění pozice na trhu spotřební elektroniky. Distributor tímto krokem rozšířil své působení zejména v segmentu prémiových audio zařízení.

CPT Praha, založená v roce 1991, je dlouholetým distributorem špičkových audio produktů na českém a slovenském trhu. Do portfolia společnosti patří specializované značky jako Onkyo, Klipsch, Jamo či Teac.

„Asbis patří mezi klíčové distributory IT a spotřební elektroniky v Česku a dlouhodobě se dynamicky rozvíjí. Akvizice společnosti CPT Praha významně posiluje tržní pozici Asbis CZ v oblasti audio techniky – v kategorii vysoce žádaných audio produktů. Tento krok skvěle zapadá do naší dlouhodobé strategie rozšiřování produktového portfolia,“ uvedl Martin Lanc, general manager Asbis CZ.

Zdroj: Asbis CZ

