Zásilkovna mění pravidla hry, své schránky otevře pro podání všem e-shopům

Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. 7. 2026 podávat zásilky přímo do Z-BOXů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Samotné podání zásilky do Z-BOXu je přitom zdarma. Dosud mohly přes Z-BOXy odesílat zásilky fyzické osoby a několik firemních partnerů Zásilkovny. Nyní se boxy otevírají všem českým i slovenským internetovým obchodníkům.
Přepravce se také pochlubil, že pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě měl úspěch, a proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.
„Naše boxy jsme postavili, provozujeme je i řídíme sami a díky tomu můžeme garantovat kapacitu, kvalitu i dostupnost. Vůbec poprvé dnes chci říct, kolik schránek naše síť má: v Česku jsme se dostali jako jasný lídr trhu už přes číslo 600 tisíc,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.
Doprava e-shopům zlevní
Jak již bylo uvedeno, samotné podání zásilky do Z-BOXu je zdarma. Zásilkovna za tento krok neúčtuje žádný manipulační ani jiný dodatečný poplatek, e-shop hradí pouze standardní cenu přepravy podle svého tarifu.
„Velké e-shopy samozřejmě budou i nadále využívat především svozy přímo ze svých skladů. Smysl uvedené novinky ale míří jinam: k tisícům českých obchodníků, pro které je více než 6 500 podacích míst zásadní změnou dostupnosti pro odeslání jejich zboží,“ dodává Erich Čomor.
Otevření Z-BOXů pro e-shopy vítá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), podle které může novinka významně pomoci zejména menším internetovým obchodníkům.
„Pro malé a střední e-shopy je to velmi konkrétní a praktická pomoc,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR. „Menší obchodníci často nemají vlastní sklady, pravidelné svozy ani velké týmy, a proto je pro ně možnost podávat zásilky kdykoli během dne i noci velmi důležitá.“
Rozsáhlá síť Z-BOXů jim podle ní dává větší flexibilitu, zjednodušuje každodenní provoz a pomáhá jim lépe obsloužit vlastní zákazníky. Nejde jen o technickou novinku, ale o rozšíření logistické infrastruktury, která byla dosud dostupnější hlavně větším hráčům.
„Důležité je také to, že jde o neutrální síť: Zásilkovna sama není e-shopem, internetovým obchodníkům nekonkuruje a poskytuje jim infrastrukturu pro doručení jejich vlastních zásilek,“ dodává Svobodová. Novinka se navíc týká i Slovenska, takže slovenští obchodníci budou moci podávat své zásilky přes boxy úplně stejně jako čeští.
Sobotní doručení natrvalo, v sezóně po celém Česku
Zásilkovna zároveň oznámila, že po úspěšné pilotní fázi zavádí natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Během sezóny, tedy v posledních měsících roku 2026, bude doručovat v sobotu po celé České republice.
„I to je zásadní zlom. Zboží v sobotu nedostanete jen z velkých skladů, ale i z toho nejmenšího e-shopu. Pilotní provoz sobotního doručení odstartovala Zásilkovna letos na jaře a zájem zákazníků i obchodníků potvrdil, že po víkendovém doručování je na trhu poptávka. Výraznou většinu zásilek doručených v sobotu do boxů si lidé vyzvedávají ještě ten den,“ popisuje Erich Čomor.
Výrazné změny plánuje Zásilkovna v druhé polovině letošního roku i u své mobilní aplikace a v oblasti vracení zboží.
Zdroj: Zásilkovna