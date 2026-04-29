Zebra systems představuje AI asistenta N-zo od N-able pro rychlejší IT operace

redakce
Dnes
Společnost Zebra systems uvedla na český a slovenský trh řešení N-zo od N-able, které přináší integrovaného AI asistenta pro správu IT. Novinka umožňuje rychlejší řešení problémů, práci s aktuálními daty a automatizaci operací v prostředí UEM.

N-zo je agentní AI asistent integrovaný přímo do řešení pro správu koncových zařízení N-able Unified Endpoint Management, konkrétně do nástrojů Ncentral a Nsight. Je navržen tak, aby IT týmům pomohl efektivněji pracovat s daty a zrychlit řešení provozních problémů.

Součástí oznámení je také server Model Context Protocol (MCP), který umožňuje bezpečné propojení nástrojů umělé inteligence s aktuálními daty v prostředí UEM. Uživatelé tak mohou využívat platformy jako ChatGPT, Copilot nebo Claude pro práci s živými daty a provádění akcí v reálném čase.

N-zo poskytuje přístup k aktuálním informacím o zařízeních a provozu, což podle výrobce umožňuje zrychlit IT operace až o 70 %. Díky tomu mohou týmy rychleji identifikovat problémy, analyzovat jejich příčiny a spouštět odpovídající nápravná opatření.

Asistent umožňuje automaticky generovat přehledy a podklady pro management nebo přípravu na schůzky, čímž snižuje potřebu manuální tvorby reportů. Zároveň pomáhá vyhodnocovat bezpečnostní rizika napříč zařízeními a prioritizovat jejich řešení.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Integrace přímo do používaných nástrojů eliminuje nutnost přepínání mezi různými systémy. N-zo tak zjednodušuje každodenní práci IT specialistů a přispívá ke zkrácení času potřebného k vyřešení incidentů.

Díky kombinaci asistenta N-zo a technologie MCP dochází k propojení automatizace a inteligentní analýzy dat. Tento přístup umožňuje přechod od reaktivního řešení problémů k proaktivní správě IT prostředí.

Řešení je zaměřeno na organizace, které potřebují efektivně spravovat rostoucí množství zařízení a dat při omezených kapacitách IT týmů. Integrace AI přímo do pracovních nástrojů má pomoci zvýšit produktivitu a zlepšit celkovou správu infrastruktury.

TOP100

Dostupnost a cena
Řešení N-zo od N-able bylo představeno na českém a slovenském trhu prostřednictvím společnosti Zebra systems.

Zdroj: Zebra systems

