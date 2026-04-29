Zebra systems představuje AI asistenta N-zo od N-able pro rychlejší IT operace

- Výrobce: N-able
- Distributoři ČR: Zebra systems
- Distributoři SR: Zebra systems
- Více informací: https://www.n-able.com/products
N-zo je agentní AI asistent integrovaný přímo do řešení pro správu koncových zařízení N-able Unified Endpoint Management, konkrétně do nástrojů Ncentral a Nsight. Je navržen tak, aby IT týmům pomohl efektivněji pracovat s daty a zrychlit řešení provozních problémů.
Součástí oznámení je také server Model Context Protocol (MCP), který umožňuje bezpečné propojení nástrojů umělé inteligence s aktuálními daty v prostředí UEM. Uživatelé tak mohou využívat platformy jako ChatGPT, Copilot nebo Claude pro práci s živými daty a provádění akcí v reálném čase.
N-zo poskytuje přístup k aktuálním informacím o zařízeních a provozu, což podle výrobce umožňuje zrychlit IT operace až o 70 %. Díky tomu mohou týmy rychleji identifikovat problémy, analyzovat jejich příčiny a spouštět odpovídající nápravná opatření.
Asistent umožňuje automaticky generovat přehledy a podklady pro management nebo přípravu na schůzky, čímž snižuje potřebu manuální tvorby reportů. Zároveň pomáhá vyhodnocovat bezpečnostní rizika napříč zařízeními a prioritizovat jejich řešení.
Integrace přímo do používaných nástrojů eliminuje nutnost přepínání mezi různými systémy. N-zo tak zjednodušuje každodenní práci IT specialistů a přispívá ke zkrácení času potřebného k vyřešení incidentů.
Díky kombinaci asistenta N-zo a technologie MCP dochází k propojení automatizace a inteligentní analýzy dat. Tento přístup umožňuje přechod od reaktivního řešení problémů k proaktivní správě IT prostředí.
Řešení je zaměřeno na organizace, které potřebují efektivně spravovat rostoucí množství zařízení a dat při omezených kapacitách IT týmů. Integrace AI přímo do pracovních nástrojů má pomoci zvýšit produktivitu a zlepšit celkovou správu infrastruktury.
Dostupnost a cena
Řešení N-zo od N-able bylo představeno na českém a slovenském trhu prostřednictvím společnosti Zebra systems.
Zdroj: Zebra systems