Zyxel Networks uvádí venkovní přístupové body WBE665S, NWA55AX PRO a NWA55AX PTP

- Výrobce: Zyxel Networks
Společnost Zyxel Networks oznámila rozšíření svého produktového portfolia o venkovní bezdrátové přístupové body, které svou odolnou konstrukcí umožní poskytovatelům řízených služeb (MSP) uspokojit rostoucí poptávku po rychlé a spolehlivé konektivitě v náročných podmínkách.
Trojice nových zařízení je vyvinuta k provozu ve velkých výrobních areálech, lokalitách kombinujících výrobu s dalšími aktivitami, v malých firmách, domácnostech a všude tam, kde je nutné zajistit bezdrátové připojení na místech vzdálených od hlavní oblasti pokrytí. Všechna tři zařízení lze samozřejmě spravovat pomocí cloudové platformy Nebula od společnosti Zyxel Networks, což poskytovatelům usnadňuje jejich zprovoznění, následný monitoring provozu a optimalizaci fungování WiFi.
WiFi 7 přístupový bod WBE665S zaujme skutečně robustní konstrukcí pro mimořádně plynulé a spolehlivé připojení ve venkovním prostředí, zatímco modely NWA55AX PRO a PTP se svým provedením dokonale hodí do menších venkovních a průmyslových lokalit, domácností a do kaváren, barů, restaurací a dalších pohostinských zařízení.
- WBE665S je WiFi 7 přístupový bod, který pomocí chytré antény využívající, kromě 2,4 a 5 GHz pásma navíc, frekvenční pásmo 6 GHz zajišťující ultrarychlé připojení a optimalizovaný výkon. WBE665S má krytí IP67, což garantuje jeho provozuschopnost v extrémním rozsahu teplot od –40 °C do +70 °C a odolnost proti vniknutí prachu a vody. Vzhledem k těmto parametrům se jedná o ideální řešení pro průmyslové objekty, sklady, stadiony, školní areály a případně městské WiFi sítě v zemích, kde příslušné orgány schválily používání frekvenčního pásma 6 GHz ve venkovním prostředí.
- WiFi 6 přístupový bod NWA55AX PRO přináší multigigabitovou rychlost až AX3000, spolehlivý venkovní přístup k internetu a cenovou dostupnost. NWA55AX PRO má krytí IP55 pro vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a je určen nejen pro menší průmyslové objekty a školní areály, ale také pro firmy a domácí pracoviště vyžadující rozšířené pokrytí signálem WiFi.
- Zařízení NWA55AX PTP tvoří z výroby spárovaná sada přístupových bodů typu point-to-point, které poskytují přímé spojení dvou lokalit na vzdálenost až 5 kilometrů. Toto řešení je určeno pro rychle rostoucí trh robustních přístupových bodů, které jsou schopny zajistit rychlé a spolehlivé externí připojení. NWA55AX PTP je ideální pro školní areály, stadiony, rozsáhlé akce, prázdninové resorty a veřejné prostory, jako např. letiště a vlaková nádraží.
Přístupové body NWA55AX PRO a PTP na evropský trh vstoupí v letošním třetím čtvrtletí. Model WBE665S lze již v Evropě zakoupit, zájemce nicméně upozorňujeme, že dostupnost frekvenčního pásma 6 GHz podléhá souhlasu místních orgánů.
Zdroj: Zyxel Networks