Zyxel Networks představuje šest nových přístupových bodů pro malé firmy

redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Zyxel Networks NWA30BE, NWA50BE, NWA55BE, NWA50BE PRO, NWA90BE a NWA90BE PRO
Autor: Zyxel Networks
Nabídka se rozrostla o modely NWA30BE, NWA50BE, NWA55BE, NWA50BE PRO, NWA90BE a NWA90BE PRO.

Společnost Zyxel Networks oznámila rozšíření svého produktového portfolia o šest přístupových bodů standardu Wi-Fi 7 určených speciálně pro malé firmy.  Výrobce přichází s interiérovými i venkovními modely, které každé malé firmě umožní přejít na řešení standardu Wi-Fi 7, které je cenově dostupné a současně ho lze spravovat v cloudu.

Všechny nové modely v portfoliu značky Zyxel podle zástupců společnosti vynikají novými funkcemi a výhodami, které postrádá většina ostatních přístupových bodů Wi-Fi 7.

Firmy kladoucí důraz na bezpečnost nepochybně ocení funkci SSID VLAN tagging, díky které lze zaměstnancům, hostům a chytrým zařízením přiřadit různé názvy sítí, a tím oddělit síťový provoz. Výsledkem je snadnější správa sítí a důslednější ochrana soukromí i bez nutnosti disponovat odbornými IT znalostmi.

Nové přístupové body navíc jako první v našem odvětví přinášejí dvě exkluzivní inovace, jejichž účelem je zvýšit výkon tam, kde to je nejdůležitější: funkci Smart Mesh multi-link operation (MLO) a konstrukční řešení RF-first design.

Funkce Smart Mesh MLO pomocí technologií mesh networking a MLO vytváří dvoupásmové páteřní připojení, které až o 40 % zvyšuje propustnost Wi-Fi. Toto revoluční řešení snižuje latenci a zajišťuje plynulejší připojení v místech s vysokou hustotou síťových zařízení a v rozlehlých prostorách.

A zásluhou konstrukčního řešení RF-first design se nové přístupové body mimořádně hodí do lokalit s velkým počtem uživatelů. Na fungování sítě Wi-Fi se často negativně podepisují okolní Wi-Fi sítě, mobilní sítě, a dokonce Bluetooth spojení mezi zařízeními. Nové přístupové body proto za účelem minimalizace rušení disponují technologií izolace antén a optimálním uspořádáním antén.

Výkon i pro malé firmy

Všechny nové modely disponují čtyřjádrovými procesory Qualcomm a jsou kompatibilní s technologií NebulaFlex pro flexibilní přepínání mezi lokální správou a správou pomocí cloudové platformy Nebula. Instalace nových přístupových bodů probíhá pomocí aplikace, nevyžaduje žádné nastavování a je snadná jako naskenování QR kódu, takže se jedná o ideální řešení pro organizace, které nemají vlastní IT oddělení.

Cyber25

Každý model je navržen s ohledem na konkrétní způsoby používání:

  • Přístupový bod NWA55BE se vzhledem ke krytí IP55 dokonale hodí k instalaci venku, jako např. na terasách nebo zahradách, kde je nutná spolehlivá ochrana před rozmary počasí.
  • Pro sítě vyznačující se vysokou hustotou provozu, jako např. rušná pracoviště nebo zasedací místnosti,jsou určeny dvoupásmové modely NWA90BE PRO a NWA50BE PRO s podporou třípásmové technologie BandFlex, která umožňuje kvůli redukci přetížení a lepšímu síťovému provozu volit mezi pásmy 5 GHz a 6 GHz.
  • Organizace a provozovny nabízející Wi-Fi pro hosty, jako jsou např. kavárny, hotely, kliniky nebo obchody,ocení modely NWA90BE PRO, NWA90BE nebo NWA55BE vybavené robustními bezpečnostními funkcemi, jako např. autentizací pomocí protokolu RADIUS a captive portálem. Tyto modely jsou nejen ideální pro bezpečnou správu připojení hostů, ale také umožňují zobrazení loga poskytovatele sítě při přihlašování.
  • Pro malá a domácí pracovištěspolečnost Zyxel Network připravila modely NWA50BE a NWA30BE, které v sobě spojují spolehlivé dvoupásmové připojení standardu Wi-Fi 7 a flexibilní možnosti instalace na strop nebo pracovní stůl.
  • Pro lokality s omezeným prostorem, jako jsou např. pop-up obchody a dočasné kanceláře, je určen přístupový bod NWA30BE, který nabízí kompaktní design, vysoce účinné antény optimalizované ke stolní nebo jiné horizontální instalaci, a silný výkon Wi-Fi bez nutnosti provádět náročnou pokládku kabeláže nebo instalaci na strop.

Zdroj: Zyxel Networks

Autor článku

Témata:

