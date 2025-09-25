Channeltrends  »  Novinky  »  Zyxel Networks představuje interiérový 5G router Nebula FWA515

Zyxel Networks představuje interiérový 5G router Nebula FWA515

redakce
Dnes
Zyxel Networks 5G router Nebula FWA515
Autor: Zyxel Networks
Společnost Zyxel Networks na trh uvádí 5G interiérový router Nebula FWA515, s nímž otevírá novou dimenzi nepřerušované konektivity pro organizace a domácnosti postrádající kvalitní kabelové připojení k internetu. Router Nebula FWA515 podporuje technologii 5G i standard WiFi 7 a zajišťuje bleskově rychlý, flexibilní a v cloudu spravovaný přístup k internetu pro produktivitu a připojení uživatelů bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.

Router Nebula FWA515 je určen organizacím, které nemají k dispozici kabelové připojení k internetu nebo které vyžadují mobilní řešení, a spojuje v sobě to nejlepší z mobilních a bezdrátových síťových technologií. Nebula FWA515 nabízí rychlost až 7,2 Gbps, zvládne vždy a všude zajistit připojení až pro 64 zařízení a nevyžaduje žádné telefonní nebo ethernetové kabely ani složité nastavování. Vše, co musí uživatel udělat, aby měl připojení standardu WiFi 7, je vložit SIM kartu a zapojit napájecí zdroj. A v neposlední řadě má router Nebula FWA515 dva 2,5Gbps LAN porty pro spolehlivé ethernetové připojení koncových zařízení na pracovišti.

Pro subjekty vysoce závislé na nepřetržitém připojení, jako jsou např. maloobchodní prodejny, kliniky a kavárny, představuje výpadek sítě naprostou noční můru. Proto router Nebula FWA515 jako spolehlivé řešení nabízí duální WAN přes 5G i Ethernet, čímž je při výpadku pevné linky zajištěno bezproblémové záložní připojení.

Router Nebula FWA515 lze spravovat i přes cloudovou platformu Nebula, která poskytuje vzdálený monitoring a aktuální přehled o dění v síti. Ať už jde o pop-up obchody, mobilní kliniky, nebo autobusy s palubní WiFi, správci IT mohou zařízení v různých lokalitách spravovat z jednoho centrálního řídicího panelu a bez nutnosti osobního zásahu v místě instalace routeru. Tento efektivní způsob nasazení a dohledu nad sítí zjednodušuje provoz sítě, což platí v případě organizací se zaměstnanci roztroušenými po různých místech nebo na cestách.

Cyber25

Router Nebula FWA515 od společnosti Zyxel Networks patří mezi první síťové produkty odpovídající bezpečnostním normám EN 18031, a jako takový splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovené ve směrnici EU o rádiových zařízeních.

Zdroj: Zyxel Networks

