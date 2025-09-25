Zyxel Networks představuje interiérový 5G router Nebula FWA515

- Výrobce: Zyxel Networks
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers, eD system, SWS International, WESTech
- Více informací: https://www.zyxel.com/cz/cs/products/mobile-broadband/nebula-5g-be7200-indoor-router-nebula-fwa515
Router Nebula FWA515 je určen organizacím, které nemají k dispozici kabelové připojení k internetu nebo které vyžadují mobilní řešení, a spojuje v sobě to nejlepší z mobilních a bezdrátových síťových technologií. Nebula FWA515 nabízí rychlost až 7,2 Gbps, zvládne vždy a všude zajistit připojení až pro 64 zařízení a nevyžaduje žádné telefonní nebo ethernetové kabely ani složité nastavování. Vše, co musí uživatel udělat, aby měl připojení standardu WiFi 7, je vložit SIM kartu a zapojit napájecí zdroj. A v neposlední řadě má router Nebula FWA515 dva 2,5Gbps LAN porty pro spolehlivé ethernetové připojení koncových zařízení na pracovišti.
Pro subjekty vysoce závislé na nepřetržitém připojení, jako jsou např. maloobchodní prodejny, kliniky a kavárny, představuje výpadek sítě naprostou noční můru. Proto router Nebula FWA515 jako spolehlivé řešení nabízí duální WAN přes 5G i Ethernet, čímž je při výpadku pevné linky zajištěno bezproblémové záložní připojení.
Router Nebula FWA515 lze spravovat i přes cloudovou platformu Nebula, která poskytuje vzdálený monitoring a aktuální přehled o dění v síti. Ať už jde o pop-up obchody, mobilní kliniky, nebo autobusy s palubní WiFi, správci IT mohou zařízení v různých lokalitách spravovat z jednoho centrálního řídicího panelu a bez nutnosti osobního zásahu v místě instalace routeru. Tento efektivní způsob nasazení a dohledu nad sítí zjednodušuje provoz sítě, což platí v případě organizací se zaměstnanci roztroušenými po různých místech nebo na cestách.
Router Nebula FWA515 od společnosti Zyxel Networks patří mezi první síťové produkty odpovídající bezpečnostním normám EN 18031, a jako takový splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovené ve směrnici EU o rádiových zařízeních.
Zdroj: Zyxel Networks