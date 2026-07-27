Zyxel posiluje správu kybernetické bezpečnosti. Připravuje se na evropský zákon

Zyxel Networks posiluje systém správy kybernetické bezpečnosti napříč svým produktovým portfoliem. Nový rámec je zaměřen především na malé a středně velké podniky a poskytovatele řízených služeb (MSP), kterým má usnadnit zabezpečení síťové infrastruktury a plnění regulatorních požadavků.
Reakce na rostoucí hrozby i novou regulaci
Jedním z důvodů změn je evropský Cyber Resilience Act (CRA), který zavádí nové požadavky na kybernetickou bezpečnost produktů během jejich celého životního cyklu. Zyxel zároveň upozorňuje na rostoucí význam softwarových zranitelností při kybernetických útocích a využívání umělé inteligence útočníky k jejich rychlejšímu provádění.
Výrobce proto sjednocuje bezpečnostní funkce svého portfolia do komplexnějšího systému správy zabezpečení. Cílem je nabídnout integrovanou ochranu nejen koncovým firemním zákazníkům, ale také partnerům poskytujícím řízené služby. Těm má řešení mimo jiné zjednodušit nasazování infrastruktury a audity souladu s předpisy.
Secure by Design napříč portfoliem
Základem strategie jsou principy Secure by Design, které Zyxel začleňuje do vývoje produktů, správy zranitelností a řízení jejich životního cyklu. Firma uvádí, že jako první tchajwanská společnost a první globální dodavatel síťových řešení pro SMB podepsala závazek Secure by Design americké agentury CISA.
Praktická opatření zahrnují možnost přihlašování k účtům Zyxel bez hesla a vícefaktorovou autentizaci napříč produktovým portfoliem a službami. MFA se týká například bezdrátového přístupu, přihlašování administrátorů nebo vzdáleného přístupu prostřednictvím VPN. Výrobce zároveň postupně odstraňuje výchozí hesla a snaží se omezovat celé kategorie zranitelností už během vývoje.
Vlastní tým pro řešení zranitelností
Součástí bezpečnostní strategie je také tým PSIRT, který Zyxel Group založila téměř před deseti lety. Jeho úkolem je reagovat na bezpečnostní incidenty, spolupracovat s externími odborníky a koordinovat zveřejňování a opravy zranitelností. Zyxel zároveň patří mezi výrobce síťových technologií oprávněné přidělovat identifikátory CVE.
Firma se rovněž stala řádným členem organizace Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST). Členství má usnadnit mezinárodní spolupráci při koordinovaném řešení bezpečnostních incidentů a zranitelností.
Transparentnější životní cyklus produktů
Třetím pilířem je transparentní správa životního cyklu. Zyxel chce zákazníkům poskytovat jasně definované harmonogramy bezpečnostních aktualizací, podpory a jejího ukončení. Firmy a jejich IT partneři tak mají získat více času na plánování obměny infrastruktury a vyřazování zastaralých produktů či nezabezpečených síťových protokolů.
Zyxel Networks svými změnami reaguje zejména na rostoucí požadavky kladené na výrobce síťových zařízení a jejich partnery. Nový přístup má malým a středním firmám i MSP usnadnit budování infrastruktury odpovídající novým regulatorním požadavkům a současně omezit množství bezpečnostních úkonů, které musí provádět manuálně.
Zdroj: Zyxel Networks