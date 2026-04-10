S řadou XMG2230 začíná éra výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Zyxel Networks XMG2230
Autor: Zyxel Networks
Nové Layer 3 přístupové přepínače podle Zyxel Networks poskytují vícerychlostní výkon, vysokou kapacitu napájení přes ethernet a robustní design pro sítě malých a středně velkých podniků, které chtějí držet krok s dobou.

Společnost Zyxel Networks, která patří mezi leadery v oblasti bezpečných síťových řešení využívajících sílu umělé inteligence a cloudu,dnes oznámila uvedení nové produktové řady XMG2230. Tuto řadu tvoří nejmodernější multigigabitové Layer 3 přístupové PoE přepínače XMG2230–28HP a XMG2230-52HP vyvinuté s důrazem na zjednodušení a optimalizaci sítí malých a středně velkých podniků.

Obě novinky poskytují rychlou, multigigabitovou konektivitu, výkonné PoE napájení a snadnou správu, a jako takové jsou odpovědí na rostoucí složitost firemních sítí, kde o přenosovou a napájecí kapacitu soupeří WiFi 6/7 přístupové body, dohledové systémy, platební terminály, datová úložiště a zařízení internetu věcí. 

„Produkty řady XMG2230 jsou určeny pro malé a středně velké podniky vyžadující plnohodnotnou podnikovou síť bez složitostí, které bývají s takovými sítěmi spojeny,“ uvádí Kell Lin, Senior Associate Vice President divize Networking ve společnosti Zyxel Networks. „Svým multigigabitovým výkonem, vysokou kapacitou PoE napájení, robustním designem a flexibilní správou pomáhají přepínače řady XMG2230 firmám vstoupit do nové éry spolehlivé konektivy.“

Cenově dostupné sítě připravené na budoucí nároky

Produkty řady XMG2230 podporují nejnovější i starší zařízení, díky čemuž jsou vhodné pro malé a středně velké podniky vyžadující bezproblémovou modernizaci svých sítí bez vynaložení nákladů, které si mohou dovolit jen velké korporace:

  • Porty s různou rychlostí: model XMG2230–28HP disponuje 2,5G porty, zatímco XMG2230-52HP nabízí kombinaci 1G a 2,5G portů. Tím lze uspokojit nároky různých zařízení a současně se vyhnout nákladné výměně kabelů. Oba modely navíc mají 10G SFP+ uplink porty, které kombinují páteřní provoz pro zajištění plynulého přenosu videokonferencí a agregace linek, čímž odstraňují překážky v síťovém provozu a poskytují prostor pro rozšíření sítě.
  • Vždy provozuschopná a mimořádně odolná síť: duální napájení využívající integrovaný AC zdroj nebo externí DC zdroj. Externí napájení stejnosměrným proudem slouží pro vyšší požadavek na PoE budget, kdy můžete využívat stávající DC infrastrukturu, pokud je k dispozici, nebo umožňuje nouzové záložní DC napájení pouze v nezbytných případech, kdy dojde k výpadku AC napájení. S tímto řešením odpadá nutnost investovat do zařízení s fixním duálním napájením.
  • Vysoce výkonné a škálovatelné napájení přes ethernet: přepínače řady XMG2230 disponují technologiemi PoE++ a PoE+ pro napájení široké škály zařízení, od úsporných IoT produktů až po energeticky náročné WiFi 6/7 přístupové body. Kapacita PoE napájení dosahuje 700W nebo 960 W dle modelu, ze sítě střídavého proudu. Toto uživateli usnadní instalaci napájených zařízení a ušetří náklady na injektory. Při využití externích DC zdrojů stejnosměrného proudu lze kapacitu PoE napájení zvýšit až na 1440W nebo 2400 W dle modelu, čímž vzniká ideální řešení pro průmyslové provozy, malá datová centra a chytrá města. Při funkčním provozu AC napájení je DC napájení odpojeno.

Flexibilní možnosti správy dle potřeb rostoucích sítí 

Správa rostoucí sítě se snadno může stát složitým úkolem, který vyčerpává IT zdroje a narušuje škálovatelnost. Přepínače řady XMG2230 jednoduše poskytují pokročilou kontrolu díky:

  • Kompletním funkcím Layer 2 a základním funkcím Layer 3: přepínače řady XMG2230 v jednom zařízení nabízejí vše potřebné, což snižuje závislost jejich provozovatelů na páteřní infrastruktuře a šetří náklady na IT.
  • Kompatibilitě s cloudovou platformou Nebula: Nebula umožňuje rychlé přidání zařízení do sítě a centrální správu zařízení, lokalit a organizací z jednoho rozhraní, a to odkudkoli a kdykoli.
  • Režimu Networked AV: tento režim je optimalizován pro AVoIP aplikace vyžadující nízkou latenci a podporuje nástroje pro digitální zobrazovací plochy a videokonference s vylepšenými audio parametry díky technologiím Dante a AES67. Naše řešení tak poskytovatelům služeb otevírá nové příležitosti bez nutnosti pořizovat speciální hardware.
  • Souladu s americkým zákonem TAA: přepínače řady XMG2230 odpovídají americkému federálnímu zákonu Trade Agreements Act (TAA) o obchodních dohodách, který definuje striktní požadavky na původ výrobků.
