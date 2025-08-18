Zyxel Networks splňuje nejnovější kyberbezpečnostní normy Evropské unie

Společnost Zyxel Networks oznámila, že její kompletní portfolio bezdrátových produktů dosáhlo shody s požadavky směrnice EU RED o rádiových zařízeních a normy EN 18031 předepisující společné bezpečnostní požadavky na rádiová zařízení.
Bezdrátová zařízení společnosti Zyxel Networks, tj. od bezdrátových přístupových bodů až po bezpečnostní a mobilní routery, tak dle výrobce splňují přísná kritéria předpisů, čímž pomáhají chránit data a soukromí malých a středně velkých podniků po celém světě.
„Kybernetická bezpečnost je už dlouho základním principem při vývoji a konstrukci našich síťových řešení,“ poznamenává Ken Tsai, prezident společnosti Zyxel Networks.
„Tento prozíravý krok EU plně podporujeme, protože koresponduje s dlouhodobou firemní vizí ochrany našich zákazníků a obchodních partnerů. Nové předpisy nastavují vyšší laťku pro celé naše odvětví, čímž současně posilují odolnost digitální infrastruktury nejen v Evropské unii, ale také v celosvětovém měřítku,“ dodává.
Předpisy platné bez výjimky pro všechny
Zyxel Networks upozorňuje, že ve snaze posílit digitální bezpečnost v členských zemích Evropská unie nově vyžaduje, aby veškerá bezdrátová a rádiová zařízení prodávaná na jejím území splňovala požadavky normy EN 18031. Rozhodnutí povyšuje kybernetickou bezpečnost na stejnou úroveň důležitosti jako bezpečnost elektrickou a elektromagnetickou.
Norma EN 18031 klade důraz na posílení ochrany uživatelů, dat i sítí, přičemž za tímto účelem stanovuje přes třicet specifických bezpečnostních požadavků, včetně bezpečného spouštění systému, řízení přístupu, integrity aktualizací softwaru a monitorování síťového provozu.
Zyxel uvádí, že jako jedna z prvních společností prokázala shodu všech svých bezdrátových zařízení s výše uvedenými předpisy. Dosažený úspěch současně podtrhuje její širší závazek dodržovat principy Secure by Design.
Transparentní a důsledné dodržování předpisů
Společnost Zyxel Networks jakožto člen skupiny Zyxel Group přispívá k plnění principů vyplývajících z iniciativy Agentury USA pro kybernetickou a infrastrukturní bezpečnost (CISA).
V souladu s těmito principy se společnost stala prvním výrobcem na světě, který nabízí multifaktorovou autentizaci (MFA) uživatelů přístupových bodů, a to prostřednictvím funkce Secure WiFi.
Zdroj: Zyxel Networks