Zyxel uvádí odolný WiFi 7 přístupový bod WBE665S pro náročná prostředí

- Výrobce: Zyxel
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers, eD system, SWS, WESTech
- Více informací: https://www.zyxel.com/global/en/products/wireless/be22000-12-stream-wifi-7-triple-radio-nebulaflex-pro-ruggedized-access-point-wbe665s
Zyxel WBE665S je navržen jako řešení pro bezdrátové připojení v prostředích, kde jsou kladeny vysoké nároky na odolnost a spolehlivost. Typickými scénáři nasazení jsou sklady, logistická centra, výrobní provozy nebo rozsáhlé maloobchodní prostory, kde je klíčová stabilita připojení pro provoz kritických aplikací.
Přístupový bod podporuje standard WiFi 7 a využívá 12streamovou architekturu s třípásmovým provozem. Díky technologii Multi-Link Operation dosahuje maximální propustnosti až 22 Gb/s, což umožňuje efektivní provoz i v prostředích s vysokou hustotou připojených zařízení a požadavkem na nízkou latenci.
Zařízení je vybaveno chytrou sektorovou anténou s vyzařovacím úhlem 120°, která směruje signál k připojeným klientům. Tento přístup pomáhá zvyšovat efektivitu pokrytí a současně minimalizovat rušení v okolí.
Konstrukce přístupového bodu splňuje krytí IP67, což zajišťuje ochranu proti prachu a vodě. WBE665S je navržen pro provoz v teplotním rozsahu od –40 °C do 70 °C, takže může fungovat v extrémních podmínkách, například v mrazicích skladech nebo venkovních instalacích vystavených vysokým teplotám.
Pro konektivitu jsou k dispozici dva 10GbE uplink porty. Jeden je určen pro optickou kabeláž na delší vzdálenosti, druhý představuje 10GbE PoE++ ethernetový port pro kratší instalace, který zároveň zajišťuje napájení zařízení.
Správa zařízení probíhá prostřednictvím platformy Nebula, která umožňuje centralizované řízení síťové infrastruktury. Díky technologii NebulaFlex Pro lze přístupový bod spravovat jak přes cloud, tak pomocí kontroléru nebo lokálně podle potřeb nasazení.
Platforma Nebula využívá prvky umělé inteligence, například funkce WiFi Aid a Wireless Health, které automaticky detekují problémy a optimalizují konfiguraci sítě. Součástí řešení jsou také bezpečnostní funkce, včetně Secure WiFi, Connect and Protect Plus nebo autentizace pomocí DPPSK.
Dostupnost a cena
Přístupový bod Zyxel WBE665S je již dostupný.
Zdroj: Zyxel Networks