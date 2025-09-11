Channeltrends  »  Novinky  »  5K monitor Philips Brilliance 27E3U7903 pro nejnáročnější tvůrce

5K monitor Philips Brilliance 27E3U7903 pro nejnáročnější tvůrce

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Philips Brilliance 27E3U7903
Autor: Philips
Pro dnešní tvůrce je každý pixel rozhodnutím a každá barva vyjádřením. Pro designéry, filmaře, animátory a vizuální vypravěče je tu Philips Brilliance 27E3U7903, který dokáže kreativní vizi proměnit v realitu. Nabízí nekompromisní 5K rozlišení, přesně kalibrované barvy a plynulé připojení v elegantním designu vhodném do studia.
  • Výrobce: Philips
  • Servis: Asupport
  • Distributoři ČR: Asbis CZ, AT Computers, eD system, SWS
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
  • Cena: 28 372 Kč / 1159 eur

Díky kalibraci Calman Ready, DisplayHDR 600 a dvěma portům Thunderbolt 4 nabízí tento monitor bezkonkurenční přesnost barev a efektivitu pracovního postupu. Ať už provádíte barevné korekce, editaci, navrhování nebo vytváření 3D světů, monitor Philips Brilliance 27E3U7903 nabízí ostré rozlišení 5K s hustotou pixelů 218 PPI, 1,07 miliardou barev a prémiovým antireflexním předním skleněným panelem, který redukuje odlesky bez snížení ostrosti.

Philips Brilliance 27E3U7903 nabízí rozlišení UltraClear 5K UHD (5120 × 2880) s ultra vysokou hustotou pixelů 218 PPI, které poskytuje čisté detaily nezbytné pro video editory, grafické designéry, animátory a fotografy. Panel IPS pokrývající 99,5 % AdobeRGB, 99 % DCI-P3/Display P3 a 99 % sRGB zajišťuje věrné podání barev, zatímco certifikace DisplayHDR 600 přináší hluboký kontrast a živé světlé tóny do každého snímku.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Díky předběžné certifikaci Calman Ready umožňuje monitor tvůrcům dosáhnout spolehlivé přesnosti barev pomocí automatizovaných kalibračních postupů, což zkracuje dobu nastavení a zároveň zachovává nejvyšší standardy věrnosti barev, které jsou nezbytné pro profesionální produkci obsahu.

Monitor Philips Brilliance je vybaven dvěma porty Thunderbolt 4 a nabízí vysokorychlostní přenos dat, napájení (až 96 W) a řetězení více zařízení pomocí jediného kabelu, což tvůrcům umožňuje snadné připojení notebooků, externích disků a periferních zařízení. Integrovaná funkce Smart KVM dále zefektivňuje multitasking tím, že uživatelům umožňuje okamžitě přepínat ovládání klávesnice a myši mezi dvěma připojenými zařízeními, což je ideální pro hybridní pracovní postupy zahrnující systémy Mac a PC.

Prémiové přední sklo s antireflexní úpravou a panelem o tvrdosti 7H eliminuje odlesky bez ztráty detailů a zachovává ostrý obraz za všech světelných podmínek. Režim LowBlue a technologie Flicker-Free snižují namáhání očí během dlouhých kreativních sezení, zatímco stojan SmartErgoBase nabízí plné nastavení výšky, naklonění, otočení a otočení pro dokonalé ergonomické nastavení.

Cyber25

Integrovaná 5MP webová kamera s automatickým rámováním a podporou Windows Hello zajišťuje, že vzdálené schůzky zůstanou ostré, bezpečné a vždy v záběru. S funkcí Philips MultiView mohou dvě zařízení sdílet obrazovku vedle sebe, což zrychluje a zjednodušuje multitasking, porovnávání a živé recenze.

Zdroj: Philips

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Micro datová centra (edge computing) – proč se vyplatí mít data pod kontrolou
Micro datová centra (edge computing) – proč se vyplatí mít data pod kontrolou
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Marek Prorok (Zebra systems)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Marek Prorok (Zebra systems)
IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %
IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %
Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý
Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý
Petr Přibyl je novým obchodním manažerem v Zyxel Networks
Petr Přibyl je novým obchodním manažerem v Zyxel Networks
Skupina Datech distributora TD Synnex rozšířila nabídku o produkty Newforma
Skupina Datech distributora TD Synnex rozšířila nabídku o produkty Newforma

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Proč je Intel v úpadku?

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné