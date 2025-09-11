5K monitor Philips Brilliance 27E3U7903 pro nejnáročnější tvůrce

- Výrobce: Philips
- Servis: Asupport
- Distributoři ČR: Asbis CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 28 372 Kč / 1159 eur
Díky kalibraci Calman Ready, DisplayHDR 600 a dvěma portům Thunderbolt 4 nabízí tento monitor bezkonkurenční přesnost barev a efektivitu pracovního postupu. Ať už provádíte barevné korekce, editaci, navrhování nebo vytváření 3D světů, monitor Philips Brilliance 27E3U7903 nabízí ostré rozlišení 5K s hustotou pixelů 218 PPI, 1,07 miliardou barev a prémiovým antireflexním předním skleněným panelem, který redukuje odlesky bez snížení ostrosti.
Philips Brilliance 27E3U7903 nabízí rozlišení UltraClear 5K UHD (5120 × 2880) s ultra vysokou hustotou pixelů 218 PPI, které poskytuje čisté detaily nezbytné pro video editory, grafické designéry, animátory a fotografy. Panel IPS pokrývající 99,5 % AdobeRGB, 99 % DCI-P3/Display P3 a 99 % sRGB zajišťuje věrné podání barev, zatímco certifikace DisplayHDR 600 přináší hluboký kontrast a živé světlé tóny do každého snímku.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Díky předběžné certifikaci Calman Ready umožňuje monitor tvůrcům dosáhnout spolehlivé přesnosti barev pomocí automatizovaných kalibračních postupů, což zkracuje dobu nastavení a zároveň zachovává nejvyšší standardy věrnosti barev, které jsou nezbytné pro profesionální produkci obsahu.
Monitor Philips Brilliance je vybaven dvěma porty Thunderbolt 4 a nabízí vysokorychlostní přenos dat, napájení (až 96 W) a řetězení více zařízení pomocí jediného kabelu, což tvůrcům umožňuje snadné připojení notebooků, externích disků a periferních zařízení. Integrovaná funkce Smart KVM dále zefektivňuje multitasking tím, že uživatelům umožňuje okamžitě přepínat ovládání klávesnice a myši mezi dvěma připojenými zařízeními, což je ideální pro hybridní pracovní postupy zahrnující systémy Mac a PC.
Prémiové přední sklo s antireflexní úpravou a panelem o tvrdosti 7H eliminuje odlesky bez ztráty detailů a zachovává ostrý obraz za všech světelných podmínek. Režim LowBlue a technologie Flicker-Free snižují namáhání očí během dlouhých kreativních sezení, zatímco stojan SmartErgoBase nabízí plné nastavení výšky, naklonění, otočení a otočení pro dokonalé ergonomické nastavení.
Integrovaná 5MP webová kamera s automatickým rámováním a podporou Windows Hello zajišťuje, že vzdálené schůzky zůstanou ostré, bezpečné a vždy v záběru. S funkcí Philips MultiView mohou dvě zařízení sdílet obrazovku vedle sebe, což zrychluje a zjednodušuje multitasking, porovnávání a živé recenze.
Zdroj: Philips