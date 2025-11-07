ABSL vyhlásila své diamanty na českém trhu, Siemens si odnesl treble

Asociace ABSL předala deset diamantových ocenění firmám, které v uplynulém roce nejvíce posunuly hranice českého sektoru IT a podnikových služeb. Oceněné projekty podle zástupců asociace vynikají svým přínosem v oblasti inovací, zákaznické zkušenosti, rozvoje talentů i pracovního prostředí.
Vítěze letošního ročníku vybírala sedmnáctičlenná nezávislá porota z více než šedesáti nominací v sedmi soutěžních kategoriích. Prestižní ocenění ABSL Diamonds byla předána během gala večera pořádaného u příležitosti výroční konference asociace.
„Každý rok nás znovu překvapuje, kolik kreativity, odvahy a neotřelých nápadů se v našich centrech rodí,“ uvedl Jonathan Appleton, zakladatel a ředitel asociace ABSL. „Vidíme, jak firmy dokážou inovace využívat nejen k efektivnějším procesům, ale také ke zlepšení života svých zaměstnanců a zákazníků.“
Vyzdvihl, že zvláště v letošním roce, kdy do hry výrazně vstoupila umělá inteligence, se ukazuje, jak rychle sektor podnikových služeb reaguje na nové technologie a jak dokáže jejich potenciál proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.
Inovátoři a lídři
„Letos jsme se navíc rozhodli ocenit i osobnosti a týmy, které dlouhodobě inspirují ostatní a dokazují, že úspěch se rodí ze spolupráce, sdílení zkušeností a odvahy zkoušet nové cesty,“ zdůraznil Jonathan Appleton.
„Právě tyto příklady nám ukazují, že technologie jsou jen nástrojem – skutečnou sílu našemu oboru dávají lidé, kteří s nimi dokážou tvořit. Polovina ocenění byla udělena prvovítězům, což dokazuje, že naše centra se rychle rozvíjejí a zvyšují odolnost českého sektoru podnikových služeb,“ dodal.
- Centrem roku 2025 se stala společnost ADP, která během dvou dekád na českém trhu vyrostla v jedno z největších a nejinovativnějších center v zemi a výrazně přispělo k rozvoji celého odvětví.
- Ocenění Emerging Leader of the Year (Lídr nové generace), jehož cílem je podpořit nové talenty, které mají významný vliv a současně motivaci utvářet budoucnost odvětví podnikových služeb, získal Martin Michalský ze společnosti Siemens, organizace Global Business Services.
- Ocenění v kategorii Business Innovation (Nejlepší inovace) získala společnost Siemens, organizace Global Business Services za řešení Bionic Agent, které představuje průlom v zákaznické podpoře.
- V kategorii Employee Engagement and Development (Zapojení a rozvoj zaměstnanců) byly oceněny dvě společnosti. První diamant získala společnost Commerzbank za svůj projekt #Students4Students, druhý diamant připadl společnosti BlueLink International CZ za inovativní projekt STEP Horizon využívající AI v prostředí Microsoft 365.
- V kategorii Customer and Operational Excellence (Vynikající zákaznická a provozní zkušenost) byla oceněna společnost Siemens, organizace Global Business Services, za komplexní tříletý program CEE Agile Transformation Journey.
- V kategorii Technology Innovation (Nejlepší technologická inovace) porotu nejvíce zaujal projekt společnosti Kyndryl s názvem EcoOps. Jde o chytré řešení založené na umělé inteligenci a pravidlech, které transformuje tradiční IT provoz v inteligentní, udržitelný a na budoucnost připravený ekosystém.
- V kategorii Workplace Innovation (Inovace pracovního prostředí) uspěla společnost Aeven Czech Republic, která v Česku zaměstnává čtyři stovky specialistů zaměřených na poradenství a provoz kritických IT systémů v ČR.
- V kategorii Employer Branding Excellence (Budování značky zaměstnavatele) získala diamant společnost Envista, jejíž pražské centrum letos spustilo svou vůbec první iniciativu v oblasti budování značky zaměstnavatele na českém trhu.
- V kategorii ESG Strategy (Strategie ESG) byl nejvýše vyhodnocen projekt Empower with Care společnosti Infosys Czech Republic zaměřený na ženy vracející se z rodičovské dovolené.
Zdroj: ABSL