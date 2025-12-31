Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i umělou inteligencí

Společnost Pure Storage ve své predikci pro příští rok upozorňuje na posilující roli datové suverenity, skutečné hodnoty služeb v režimu předplatného, přechodu k výsledkově orientovaným řešením a na dramatické změny ve virtualizaci.
Podniky budou zároveň posuzovat AI především podle návratnosti investic, nikoli rozsahu jejího nasazení, a tlak na energetickou efektivitu digitální infrastruktury ještě výrazně zesílí. Klíčem k úspěchu se stane flexibilita – schopnost rychle měnit modely, technologie i dodavatele.
Suverenita dat jako klíčové téma
Vzhledem k přísnějším vládním regulacím a přetrvávající geopolitické nejistotě se suverenita dat stala tématem jednání na úrovni vedení společností. Zákazníci požadují záruku, že jejich data budou uložena, spravována a řízena v rámci správných jurisdikcí, bez rizika přerušení služeb nebo neoprávněného přístupu k datům.
I dodavatelé proto pro svůj úspěch potřebují investovat do odborných znalostí v oblasti suverenity dat, vytvářet specializované poradenské služby a související postupy. Zákazníci hledají partnery, kteří jim pomohou orientovat se v měnících se předpisech a poskytovat flexibilní modely nasazení – ať už se jedná o suverénní cloud, hybridní nebo multi-provider řešení.
Kombinací odborných znalostí v oblasti dodržování předpisů se schopností technické realizace budou tito partneři nejen chránit zákazníky před riziky, ale také jim poskytnou konkurenční výhodu a vybudují si silnější vztah založený na vzájemné důvěře.
Předplacené služby musí nabídnout skutečnou hodnotu
Přechod od jednorázové investice (Capex) k předplatnému (Opex) již změnil modely nákupu IT v podnicích. V roce 2026 ale již nepůjde jen o způsob, jakým zákazníci dodavateli platí; důraz se soustředí na to, co skutečně dostávají. Trh dozrál a módní vlna „vše jako služba“ již odezněla. Podniky nyní jasně rozlišují mezi opakovaným účtováním a skutečnou službou, která přináší další hodnotu.
Úspěšní dodavatelé budou nabízet výsledky, nikoli produkty
Investice do technologií budou v roce 2026 méně zaměřeny na jednotlivé nástroje a více na schopnost dosáhnout celopodnikových cílů. Podniky chtějí řešit širší výzvy, jako je odolnost proti kybernetickým hrozbám, pokrok v oblasti udržitelnosti nebo provozní efektivita poháněná umělou inteligencí.
Nepotřebují naopak bodové produkty vytvářející datová/informační sila a zvyšující složitost prostředí IT. Úspěšní budou proto dodavatelé a partneři, kteří navrhují a dodávají integrovaná komplexní řešení, často s využitím silných aliancí v rámci ekosystému distribučních kanálů. Snáze půjde prodat platformu přinášející jednoduchost, snadnou správu a odemykající hodnotu dat než jednotlivý produkt.
Úspěch dodavatelů bude záviset na jejich schopnosti prokázat jasnou návratnosti investic a to, že jejich nabídky jsou v souladu s celkovou podnikovou strategií, nikoli pouze s požadavky oddělení IT.
Dodavatelé mají šanci využít zásadní změny v oblasti virtualizace
Zákazníci již několik měsíců čelí náročným výzvám týkajících se virtualizace. Mnozí z nich zkoumají možnosti, jak budovat mikroslužby a kde ukládat moderní aplikace. Dodavatelům se tím otevírají příležitosti k dialogu o možnostech, které mají zákazníci k dispozici.
Organizace mohou: 1) zůstat u svého poskytovatele, 2) přejít na cloud, nebo 3) změnit poskytovatele virtualizace a přejít na systém Kubernetes a platformu Kubevirt, propojující virtuální stroje a kontejnery. Dodavatelé mají v této oblasti obrovský potenciál pro své nabídky.
I v AI jde hlavně o návratnost investic
Dodavatelé mají nyní za úkol pomáhat organizacím porozumět možnostem umělé inteligence a učinit nejlepší rozhodnutí pro jejich konkrétní obchodní potřeby. Fáze, kdy se společnosti pouštěly do projektů AI čistě kvůli tomu, že šlo o „povinný“ trend, je již za námi. Nyní jsou podniky opatrnější a pečlivě zvažují, do čeho investují a proč.
Partneři mohou svým zákazníkům např. pomoci optimalizovat využití GPU. Grafické procesory pro AI jsou drahé a organizace by měly pochopit, jak maximalizovat jejich hodnotu. Nejúspěšnější budou ti dodavatelé, kteří dokážou podnikům ukázat obchodní výhody optimalizace infrastruktury AI.
Nejlepší neznamená nejrozsáhlejší
Společnosti dnes bývají zahlceny výběrem mezi jednotlivými řešeními. Rok 2026 proto podle Pure Storage přinese silnou konsolidaci AI. Projekty posilující hlavní role vedení firem a prokazují návratnost investic budou často jedinými investicemi do umělé inteligence, které v roce 2026 dostanou zelenou.
Schopnosti základních modelů AI se každých několik měsíců prudce zlepšují a křivky nákladů a výkonu se nepředvídatelně mění. Podniky proto již nebudou získávat konkurenční výhodu škálováním statických systémů AI. Místo toho ti úspěšní zavedou infrastrukturu umělé inteligence, která jim umožní:
• vyměnit modely a poskytovatele inferencí během několika týdnů
• koordinovat pracovní zátěže v cloudu, v on-premise prostředí (vlastní infrastruktura) i na okraji sítě (edge) v závislosti na nákladech a funkcionalitě
• absorbovat rychlé změny v hardwaru GPU a architektuře modelů
• nasadit copiloty nebo agenty AI do produkčního prostředí několikrát za čtvrtletí
Nejúspěšnější firmy nebudou mít nejrozsáhlejší infrastrukturu AI, ale dokážou ji co nejrychleji přizpůsobovat.
Umělá inteligence, energie a udržitelnost
V roce 2026 se udržitelnost posune z cílů vedení firem na provozní nutnost, a to v důsledku rostoucí energetické náročnosti aplikací umělé inteligence včetně GenAI. Exploze velkých jazykových modelů a služeb umělé inteligence v reálném čase pohánějí expanzi datových center i spotřebu energie. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) uvádí, že datová centra již celosvětově spotřebovávají 2 % energie; další růst zatíží rozvodné sítě a zesílí důraz na efektivitu.
Nejnovější model GPU odpovídá denní spotřebě energie čtyřčlenné domácnosti (cca 30 kWh), přičemž čtvrtletně se jich na trh dodávají stovky tisíc. To vytváří rostoucí napětí mezi poptávkou po AI a našimi omezenými zdroji energie.
Dodavatelé IT a partneři v distribučním kanálu proto musí v roce 2026 hrát klíčovou roli a pomáhat zákazníkům zvládat dopad AI na spotřebu energie nasazením energeticky účinných řešení, od systémů flash a modulárních systémů po chytřejší chlazení a optimalizaci softwaru.
Diverzifikace v dodavatelských řetězcích i cloudu
Diverzifikace se pro vedení globálních firem stane nezbytnou prioritou. Eskalující geopolitické napětí a rostoucí fragmentace regulace nutí podniky opustit závislost na jediném trhu a jediném dodavateli.
Vedení podniků budou aktivně přepracovávat své provozní modely tak, aby zahrnovaly dodavatelské řetězce na více trzích, architektury s více cloudy a více poskytovateli AI a vícekanálové strategie. Cíl je jasný: snížit zranitelnost vůči regionálním otřesům a zároveň podniku umožnit růst jak v rozvíjejících se, tak ve vyspělých ekonomikách.
Zdroj: Pure Storage