- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS, Tech Data Distribution
- Distributoři SR: ABC Data SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, SWS Distribution, Tech Data Distribution SK
- Cena: oid 699 eur
- Více informací: http://www.acer.cz
Acer Chromebook Plus Spin 514 umožňuje maximálně využít nejnovější funkce ChromeOS. Nový Chromebook Plus je vybaven nejpokročilejším procesorem MediaTek Kompanio Ultra s integrovaným výpočetním výkonem AI 50 TOPS, který umožňuje generativní AI zážitky na zařízení a podporuje automatizaci úkolů v reálném čase, personalizované výpočty a bezpečné offline funkce. Integrovaná grafická karta Arm Immortalis-G925 MC11 zajišťuje působivý grafický výkon. Kompanio Ultra je efektivní a poskytuje až 17 hodin výdrže baterie.
Acer Chromebook Plus Spin 514 využívá vestavěné funkce Google AI, které přinášejí přirozený pocit při používání, ať už jde o vyhledávání, integraci pracovních postupů, psaní nebo tvorbu obsahu. Třeba funkce Smart Grouping umožňuje uživatelům organizovat karty, dokumenty a aplikace podle kategorií, aby nemuseli prohledávat soubory a webové stránky, funkce Gallery Image Generation umožňuje úpravy obrázků pomocí AI přímo v zařízení. Speciální klávesa Quick Insert jedním stiskem poskytne přístup k nástrojům, nabídkám a dalším aplikacím, včetně vlastní integrace AI obrazu. Funkce Select to Search with Lens (Vybrat a vyhledat pomocí objektivu) podržením spouštěče umožní přístup k této funkci pro rychlou identifikaci obsahu obrázků a videí.
Uživatelé Acer Chromebook Plus Spin 514 si mohou vybrat bezplatné 12měsíční předplatné plánu Google AI Pro, který odemyká lepší přístup k nejvýkonnějším modelům a funkcím umělé inteligence Google v Gemini, Flow, NotebookLM a dalších. AI Pro navíc zahrnuje 2 TB cloudového úložného prostoru, který lze použít v Google Drive, Gmailu a Google Photos.
Acer Chromebook Plus Spin 514 se vyznačuje odolným designem v souladu s vojenským standardem MIL-STD 810H a hliníkovým krytem, pro každodenní zátěž. Zvládne pády z výšky až 122 cm a zahrnuje speciální prvky, jako jsou zesílené I/O porty, které zajišťují stabilitu i po opakovaném používání. Díky konvertibilnímu provedení s 360° panty, navrženými na až 25 000 cyklů, lze zařízení používat ve čtyřech režimech: jako notebook, tablet či v režimu displeje a stanu.
Obraz na 14palcovém displeji Acer Chromebook Plus je ostrý a živý, produktivitu maximalizují dotykové funkce a podpora stylusu USI 2.0 (prodává se samostatně). Uživatelé mohou využívat intuitivní funkce založené na gestech pro psaní poznámek a úpravy, jako je přeškrtnutí slov nebo frází pro jejich odstranění, zakroužkování textu pro jeho přesunutí na nové místo, nakreslení čáry mezi slovy pro vložení mezery nebo orámování obsahu pro snadné kopírování a vložení. Tyto chytré interakce činí práci s ručně psanými poznámkami plynulejší a přirozenější. Acer Chromebook Plus je kompatibilní s jakýmkoli stylusem USI 2.0, což uživatelům poskytuje svobodu vybrat si stylus, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.
K dispozici buď s rozlišením WQXGA+ (2800 × 1800) nebo WUXGA (1920 × 1200), je dotykový displej obklopen úzkými rámečky, což vytváří pohlcující poměr stran 16:10. Obě varianty disponují speciální antifingerprint vrstvou, pro čistý obraz bez otisků, a povrchovou úpravou Corning Gorilla Glass proti poškrábání a poškození. Acer Chromebook Plus Spin 514 váží pouhých 1,36 kg a má tloušťku jen 15,5 mm.
Uživatelé budou na video hovorech s novým Acer Chromebook Plus vždy vypadat a znít skvěle díky webkameře (varianty 5 MP a 1080p) s vestavěnými AI nástroji pro správu videohovorů. Lze sdílet nahraný obsah až ve 12 jazycích. Vestavěná clona kamery a ztlumení mikrofonu zajistí větší bezpečnost a pohodlí. O bohatý zvuk při hovorech i zábavě se starají dva stereo reproduktory směřující nahoru a DTS audio.
Zákazníci zůstanou ve spojení díky WiFi 7, Bluetooth 5.4 a široké nabídce portů včetně dvou USB Type-C. Produktivitu podpoří volitelná podsvícená klávesnice. Chromebook Plus je vybaven touchpadem OceanGlass z recyklovaného plastu z oceánů.
Ceny a dostupnost
Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514–5HN) bude v EMEA dostupný od října za cenu od 699 eur. Chromebook Enterprise Plus Spin 514 (CPE594–2N) za cenu od 879 eur.
Zdroj: Acer