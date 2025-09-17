Channeltrends  »  Novinky  »  Acer Chromebook Plus Spin 514 – první Chromebook Acer s procesorem MediaTek Kompanio Ultra

Acer Chromebook Plus Spin 514 – první Chromebook Acer s procesorem MediaTek Kompanio Ultra

redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Acer Chromebook Plus Spin 514
Autor: Acer
Společnost Acer oznámila uvedení modelu Acer Chromebook Plus Spin 514 – svého prvního Chromebooku s procesorem MediaTek Kompanio Ultra a integrovaným NPU. Toto konvertibilní zařízení kombinuje efektivní výkon založený na umělé inteligenci s dlouhou výdrží baterie a elegantním odolným designem.
  • Výrobce: Acer
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS, Tech Data Distribution
  • Distributoři SR: ABC Data SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, SWS Distribution, Tech Data Distribution SK
  • Cena: oid 699 eur
  • Více informací: http://www.acer.cz

Acer Chromebook Plus Spin 514 umožňuje maximálně využít nejnovější funkce ChromeOS. Nový Chromebook Plus je vybaven nejpokročilejším procesorem MediaTek Kompanio Ultra s integrovaným výpočetním výkonem AI 50 TOPS, který umožňuje generativní AI zážitky na zařízení a podporuje automatizaci úkolů v reálném čase, personalizované výpočty a bezpečné offline funkce. Integrovaná grafická karta Arm Immortalis-G925 MC11 zajišťuje působivý grafický výkon. Kompanio Ultra je efektivní a poskytuje až 17 hodin výdrže baterie.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Acer Chromebook Plus Spin 514 využívá vestavěné funkce Google AI, které přinášejí přirozený pocit při používání, ať už jde o vyhledávání, integraci pracovních postupů, psaní nebo tvorbu obsahu. Třeba funkce Smart Grouping umožňuje uživatelům organizovat karty, dokumenty a aplikace podle kategorií, aby nemuseli prohledávat soubory a webové stránky, funkce Gallery Image Generation umožňuje úpravy obrázků pomocí AI přímo v zařízení. Speciální klávesa Quick Insert jedním stiskem poskytne přístup k nástrojům, nabídkám a dalším aplikacím, včetně vlastní integrace AI obrazu. Funkce Select to Search with Lens (Vybrat a vyhledat pomocí objektivu) podržením spouštěče umožní přístup k této funkci pro rychlou identifikaci obsahu obrázků a videí.

Uživatelé Acer Chromebook Plus Spin 514 si mohou vybrat bezplatné 12měsíční předplatné plánu Google AI Pro, který odemyká lepší přístup k nejvýkonnějším modelům a funkcím umělé inteligence Google v Gemini, Flow, NotebookLM a dalších. AI Pro navíc zahrnuje 2 TB cloudového úložného prostoru, který lze použít v Google Drive, Gmailu a Google Photos.

Acer Chromebook Plus Spin 514 se vyznačuje odolným designem v souladu s vojenským standardem MIL-STD 810H a hliníkovým krytem, pro každodenní zátěž. Zvládne pády z výšky až 122 cm a zahrnuje speciální prvky, jako jsou zesílené I/O porty, které zajišťují stabilitu i po opakovaném používání. Díky konvertibilnímu provedení s 360° panty, navrženými na až 25 000 cyklů, lze zařízení používat ve čtyřech režimech: jako notebook, tablet či v režimu displeje a stanu.

Obraz na 14palcovém displeji Acer Chromebook Plus je ostrý a živý, produktivitu maximalizují dotykové funkce a podpora stylusu USI 2.0 (prodává se samostatně). Uživatelé mohou využívat intuitivní funkce založené na gestech pro psaní poznámek a úpravy, jako je přeškrtnutí slov nebo frází pro jejich odstranění, zakroužkování textu pro jeho přesunutí na nové místo, nakreslení čáry mezi slovy pro vložení mezery nebo orámování obsahu pro snadné kopírování a vložení. Tyto chytré interakce činí práci s ručně psanými poznámkami plynulejší a přirozenější. Acer Chromebook Plus je kompatibilní s jakýmkoli stylusem USI 2.0, což uživatelům poskytuje svobodu vybrat si stylus, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

K dispozici buď s rozlišením WQXGA+ (2800 × 1800) nebo WUXGA (1920 × 1200), je dotykový displej obklopen úzkými rámečky, což vytváří pohlcující poměr stran 16:10. Obě varianty disponují speciální antifingerprint vrstvou, pro čistý obraz bez otisků, a povrchovou úpravou Corning Gorilla Glass proti poškrábání a poškození. Acer Chromebook Plus Spin 514 váží pouhých 1,36 kg a má tloušťku jen 15,5 mm.

Uživatelé budou na video hovorech s novým Acer Chromebook Plus vždy vypadat a znít skvěle díky webkameře (varianty 5 MP a 1080p) s vestavěnými AI nástroji pro správu videohovorů. Lze sdílet nahraný obsah až ve 12 jazycích. Vestavěná clona kamery a ztlumení mikrofonu zajistí větší bezpečnost a pohodlí. O bohatý zvuk při hovorech i zábavě se starají dva stereo reproduktory směřující nahoru a DTS audio.

Zákazníci zůstanou ve spojení díky WiFi 7, Bluetooth 5.4 a široké nabídce portů včetně dvou USB Type-C. Produktivitu podpoří volitelná podsvícená klávesnice. Chromebook Plus je vybaven touchpadem OceanGlass z recyklovaného plastu z oceánů.

Cyber25

Ceny a dostupnost

Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514–5HN) bude v EMEA dostupný od října za cenu od 699 eur. Chromebook Enterprise Plus Spin 514 (CPE594–2N) za cenu od 879 eur.

Zdroj: Acer

 
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Skip Pay se na Slovensku integroval do platebních bran GoPay a Comgate
Skip Pay se na Slovensku integroval do platebních bran GoPay a Comgate
Nominujte své oblíbené výrobce do Channeltrends Awards!
Nominujte své oblíbené výrobce do Channeltrends Awards!
Pomozte klientům přežít útoky — a posilte svůj byznys
Pomozte klientům přežít útoky — a posilte svůj byznys
EET Group opět získala status Ubiquiti Elite Distributor
EET Group opět získala status Ubiquiti Elite Distributor
S vaším heslem možná obchodují zločinci. Počet úniků přihlašovacích údajů vzrostl o 160 %
S vaším heslem možná obchodují zločinci. Počet úniků přihlašovacích údajů vzrostl o 160 %
Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act
Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Kolik e-mailů je tak akorát? Nejaktivnější e-shopy jich měsíčně posílají desítky

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ