Acer představuje mini pracovní stanici Veriton GN100 AI se superčipem NVIDIA GB10

- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS, Tech Data Distribution
- Distributoři SR: ABC Data SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, SWS Distribution, Tech Data Distribution SK
- Cena: 3999 eur
- Více informací: http://www.acer.cz
Jádro zařízení tvoří superčip NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, poskytující výkon až 1 PFLOPS FP4 pro umělou inteligenci. Tato pohonná jednotka kombinuje jádra CUDA nové generace, Tensor Cores páté generace a 20 procesorových jader založených na architektuře Arm, podpořených 128 GB sjednocené systémové paměti a 4TB úložištěm na NVMe M.2 SSD. Tato robustní konfigurace umožňuje výkon na úrovni serveru v miniaturním provedení.
Acer Veriton GN100 obsahuje softwarový balíček NVIDIA AI, poskytující kompletní řešení pro vývojáře umělé inteligence. Vývojáři, výzkumníci, datoví vědci i studenti mohou využívat běžné frameworky a nástroje, jako jsou PyTorch, Jupyter a Ollama, k vytváření prototypů, dolaďování, testování a nasazování velkých jazykových modelů lokálně nebo je plynule škálovat do jakékoli akcelerované cloudové infrastruktury nebo datového centra.
Díky síťové kartě NVIDIA ConnectX-7 mohou uživatelé propojit dvě jednotky Acer Veriton GN100 a pracovat s modely umělé inteligence, které dosahují velikosti až 405 miliard parametrů. Prioritou je také konektivita a zabezpečení, s podporou Wi-Fi 7, čtyř portů USB 3.2 Type-C, portem HDMI, ethernetovým konektorem a zámkem Kensington, což zajišťuje spolehlivou ochranu a bezproblémovou integraci systému.
Ceny a dostupnost
Zdroj: Acer