Acer rozšiřuje nabídku notebooků Swift Go AI s procesory Intel Core Ultra

- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system Slovakia, SWS Distribution, TD SYNNEX SK
- Cena: od 29 990 Kč
- Více informací: www.acer.com
Notebooky Acer Swift Go AI jsou navrženy jako kompaktní a lehká zařízení určená pro mobilní uživatele. K dispozici jsou varianty s úhlopříčkami 14 a 16 palců, které kombinují tenké provedení s dostatečným výkonem pro práci na cestách i v kanceláři.
Základem konfigurací jsou procesory Intel Core Ultra, které integrují specializovanou jednotku NPU pro výpočty umělé inteligence. Díky tomu notebooky podporují lokální AI funkce bez nutnosti neustálého připojení ke cloudu a přispívají k efektivnějšímu multitaskingu.
Displeje využívají OLED panely s vysokým rozlišením a širokým barevným gamutem, což je vhodné jak pro práci s textem, tak pro úpravu fotografií a videa. Obrazovky se vyznačují vysokým kontrastem a přesným podáním barev.
Výbava zahrnuje až 32 GB operační paměti LPDDR5X a rychlé SSD úložiště, které zajišťují svižný chod systému i aplikací. Notebooky jsou navrženy s ohledem na dlouhou výdrž baterie, což umožňuje celodenní provoz bez nutnosti častého dobíjení.
Součástí zařízení je také podpora funkcí Copilot+ a integrované AI nástroje pro práci s obrazem, zvukem a videem. Tyto funkce usnadňují online komunikaci, správu obsahu i každodenní produktivitu.
Konektorová výbava zahrnuje moderní rozhraní, jako jsou Thunderbolt 4, USB-C a HDMI, a nechybí ani Wi-Fi 6E pro rychlé bezdrátové připojení. Konstrukce notebooků splňuje požadavky na mobilitu i odolnost při každodenním používání.
Dostupnost a cena
Notebooky Acer Swift Go AI jsou dostupné na českém trhu s doporučenou maloobchodní cenou od 29 990 Kč v závislosti na konfiguraci.
Zdroj: Acer