Acer rozšiřuje nabídku notebooků Swift Go AI s procesory Intel Core Ultra

Acer rozšiřuje nabídku notebooků Swift Go AI s procesory Intel Core Ultra

redakce
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Acer Swift Go AI j
Autor: Acer
Společnost Acer uvádí na trh nové modely notebooků řady Swift Go AI, které jsou postaveny na procesorech Intel Core Ultra nové generace. Novinky kombinují vysoký výkon, nízkou hmotnost a funkce umělé inteligence určené pro každodenní práci i tvorbu obsahu.
  • Výrobce: Acer
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
  • Distributoři SR: AT Computers SK, eD system Slovakia, SWS Distribution, TD SYNNEX SK
  • Cena: od 29 990 Kč
  • Více informací: www.acer.com

Notebooky Acer Swift Go AI jsou navrženy jako kompaktní a lehká zařízení určená pro mobilní uživatele. K dispozici jsou varianty s úhlopříčkami 14 a 16 palců, které kombinují tenké provedení s dostatečným výkonem pro práci na cestách i v kanceláři.

Základem konfigurací jsou procesory Intel Core Ultra, které integrují specializovanou jednotku NPU pro výpočty umělé inteligence. Díky tomu notebooky podporují lokální AI funkce bez nutnosti neustálého připojení ke cloudu a přispívají k efektivnějšímu multitaskingu.

Displeje využívají OLED panely s vysokým rozlišením a širokým barevným gamutem, což je vhodné jak pro práci s textem, tak pro úpravu fotografií a videa. Obrazovky se vyznačují vysokým kontrastem a přesným podáním barev.

Výbava zahrnuje až 32 GB operační paměti LPDDR5X a rychlé SSD úložiště, které zajišťují svižný chod systému i aplikací. Notebooky jsou navrženy s ohledem na dlouhou výdrž baterie, což umožňuje celodenní provoz bez nutnosti častého dobíjení.

Součástí zařízení je také podpora funkcí Copilot+ a integrované AI nástroje pro práci s obrazem, zvukem a videem. Tyto funkce usnadňují online komunikaci, správu obsahu i každodenní produktivitu.

Konektorová výbava zahrnuje moderní rozhraní, jako jsou Thunderbolt 4, USB-C a HDMI, a nechybí ani Wi-Fi 6E pro rychlé bezdrátové připojení. Konstrukce notebooků splňuje požadavky na mobilitu i odolnost při každodenním používání.

Dostupnost a cena
Notebooky Acer Swift Go AI jsou dostupné na českém trhu s doporučenou maloobchodní cenou od 29 990 Kč v závislosti na konfiguraci.

Zdroj: Acer

