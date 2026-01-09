Channeltrends  »  Novinky  »  Acer uvádí gamingový monitor Predator XB273U F6 s frekvencí 1000 Hz

Acer uvádí gamingový monitor Predator XB273U F6 s frekvencí 1000 Hz

Acer Predator XB273U F6
Autor: Acer
Acer představil novou generaci zobrazovacích zařízení pro hráče i profesionální tvůrce. Hlavní pozornost poutá herní monitor Predator XB273U F6 s extrémní obnovovací frekvencí až 1000 Hz.
  • Výrobce: Acer
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
  • Distributoři SR: AT Computers SK, eD system Slovakia, SWS Distribution, TD SYNNEX SK
  • Více informací: www.acer.com

Společnost Acer oznámila uvedení čtyř nových monitorů, z toho tří prémiových herních modelů a jednoho profesionálního displeje pro tvůrce obsahu. Současně firma rozšířila portfolio projekční techniky o ekologický laserový projektor Acer Vero HL1820 určený pro hraní her i sledování filmů.

Nové produkty cílí na různé skupiny uživatelů – od kompetitivních esport hráčů, přes kreativní profesionály až po fanoušky domácího kina. Společným jmenovatelem je důraz na vysoký výkon, špičkovou kvalitu obrazu a moderní technologie.

Predator XB273U F6: až 1000 Hz pro maximální rychlost

Největší pozornost si získal 27palcový herní monitor Predator XB273U F6, který je navržen pro vrcholový esport. Základem je QHD IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů a nativní obnovovací frekvencí 500 Hz. Pomocí režimu Dynamic Frequency and Resolution (DFR) však může monitor dosáhnout až 1000 Hz při sníženém rozlišení 1280 × 720.

Díky této kombinaci je obraz mimořádně plynulý i při extrémně rychlé akci, bez patrného rozmazání nebo ghostingu. Monitor podporuje technologii AMD FreeSync Premium, která pomáhá eliminovat trhání obrazu a zajišťuje konzistentní herní zážitek.

Predator XB273U F6 je z výroby kalibrován na pokrytí 95 % barevného prostoru DCI-P3 a 99 % sRGB. Nativní kontrastní poměr 2 000 : 1 a jas 350 nitů zajišťují hlubokou černou a výrazné světelné detaily. Pozorovací úhly dosahují 178 stupňů, což přispívá ke konzistentní kvalitě obrazu bez ohledu na pozici hráče.

Monitor je vybavený dvěma porty HDMI 2.1, jedním DisplayPortem 1.4, audio výstupem a dvojicí integrovaných 2W reproduktorů. Ergonomický stojan umožňuje náklon, otočení, pivot i výškové nastavení až o 14,9 centimetru. Samozřejmostí je kompatibilita s uchycením VESA.

Ovládání jasu, hlasitosti nebo rychlých funkcí usnadňuje Acer Smart Dial na dálkovém ovládání, které umožňuje provádět úpravy bez nutnosti sahat za monitor.

Dostupnost a cena

Monitor Acer Predator XB273U F6 bude k dispozici v regionu EMEA ve 3. čtvrtletí 2026 za cenu začínající na 899 EUR.

Zdroj: Acer

