Acer uvádí hybridní herní notebook Predator Helios 18P AI pro práci i zábavu

- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS, Tech Data Distribution
- Distributoři SR: ABC Data SK, AT Computers SK, eD´ system Slovakia, SWS Distribution, Tech Data Distribution SK
- Cena: 4999 eur
- Více informací: http://www.acer.cz
Zatímco mnoho uživatelů využívá herní notebooky pro jejich grafické a procesorové schopnosti, Helios 18P AI jde ale ještě dál – podporuje až desktopovou úroveň AI výpočtů, inferencí i produktivity, což z něj činí ideální zařízení pro AI vývojáře, tvůrce obsahu i hráče, kteří hledají jeden univerzální stroj pro práci i zábavu.
Notebook je vybaven až Intel Core Ultra 9 Procesorem 285HX s technologií Intel vPro, která zajišťuje hardwarovou úroveň zabezpečení a stabilitu na podnikové úrovni. Podporuje až 192 GB ECC paměti, která aktivně detekuje a opravuje běžné typy poškození dat – což je zásadní pro profese, kde je klíčová integrita dat, protože tím výrazně snižuje riziko pádů systému a tichému poškození dat.
Jeho robustní výpočetní výkon doplňuje špičkový grafický výkon s až NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU s technologií DLSS 4. V kombinaci s těmito vysoce výkonnými komponenty pracují další nejmodernější technologie, včetně až 6 TB PCIe Gen 5 SSD úložiště, Thunderbolt 5 Type-C, Killer Ethernet E5000B a WiFi 7.
Veškerý tento výkon ožívá na velkém 18palcovém displeji s poměrem stran 16:10, který je ideální pro kreativní práci, jako je generování obrázků, střih videa nebo 3D renderování. K dispozici je špičkový Mini LED 4K WQUXGA (3840 × 2400) panel s HDR režimem o jasu až 1000 nitů a 100% pokrytím barevného gamutu DCI-P3 pro výjimečnou barevnou přesnost.
Patentované tepelné řešení Acer udržuje notebook chladný a spolehlivý díky dvěma kovovým ventilátorům AeroBlade 6. generace s nejtenčími ventilátorovými lopatkami na světě o tloušťce pouhých 0,05 mm, tekutému kovovému teplovodivému materiálu a vektorovým tepelným trubicím.
Ceny a dostupnost
Notebook Predator Helios 18P AI (PH18P-73) bude v brzké době k dispozici za cenu od 4 999 eur.
Zdroj: Acer