Acer uvádí první modely notebooky TravelMate s Copilot+

- Výrobce: Acer
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: AT Computers SK, eD system Slovakia, SWS Distribution, TD SYNNEX SK
- Cena: dle modelu
- Více informací: https://www.acer.com/cz-cs/laptops/travelmate/travelmate-p4-spin-14-ai-intel
Nové modely Acer TravelMate P4 14 AI, Acer TravelMate P4 Spin 14 AI, Acer TravelMate P2 16 AI a Acer TravelMate P2 14 AI jsou vybaveny procesory Intel Core Ultra Series 3 s platformou Intel vPro a přinášejí výkon připravený pro využití umělé inteligence v podnikových prostředích.
Nová řada je navržena pro organizace všech velikostí, které chtějí využít AI nástroje přímo v zařízení. Notebooky kombinují výkon moderních procesorů s funkcemi operačního systému Windows 11v konfiguraci Copilot+ PC, což umožňuje rychlejší zpracování úloh využívajících umělou inteligenci a efektivnější každodenní pracovní postupy.
Součástí výbavy jsou také nástroje pro vylepšenou komunikaci a spolupráci. Funkce Acer PurifiedVoice využívá umělou inteligenci k redukci šumu při videohovorech, zatímco Acer PurifiedView optimalizuje obraz z webkamery. Notebooky podporují moderní konektivitu včetně Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a rozhraní Thunderbolt 4.
Velký důraz je kladen také na bezpečnost a správu zařízení. Notebooky patří mezi Secured-core PC a nabízejí vícevrstvou ochranu na úrovni hardwaru, firmwaru i operačního systému. K dispozici je například snímač otisků prstů, modul Trusted Platform Module, krytka webkamery nebo funkce Acer Chassis Intrusion Alarm upozorňující na neoprávněné otevření šasi.
Modely řady TravelMate P4 jsou zaměřeny především na mobilní profesionály. Konvertibilní TravelMate P4 Spin 14 AI nabízí 360° panty, dotykový displej a integrovaný stylus, zatímco klasický TravelMate P4 14 AI přináší podobný výkon v lehkém hliníkovém šasi určeném pro časté cestování. Oba modely podporují displeje s rozlišením až 3K a poměrem stran 16:10.
Notebooky řady TravelMate P2 jsou určeny především pro firemní nasazení ve větším měřítku. Modely s 14" a 16" displejem nabízejí dlouhou výdrž baterie, rychlé nabíjení a displeje WUXGA IPS s úzkými rámečky. Větší varianta TravelMate P2 16 AI poskytuje více prostoru pro multitasking a práci s náročnějšími daty.
Zařízení jsou navržena také s ohledem na odolnost při každodenním používání. Notebooky splňují vojenský standard odolnosti MIL-STD-810H a mohou být vybaveny certifikací TCO, která podporuje firemní cíle v oblasti udržitelnosti.
Dostupnost
Notebook Acer TravelMate P2 14 AI bude v regionu EMEA dostupný od května 2026. Modely Acer TravelMate P4 14 AI, Acer TravelMate P4 Spin 14 AI a Acer TravelMate P2 16 AI se na trhu objeví od června 2026.
Zdroj: Acer