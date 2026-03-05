Acronis Cyber Protect Cloud nově nabízí PDF reporty s výsledky DR testů

- Výrobce: Acronis
- Distributoři ČR: Zebra systems
- Distributoři SR: Zebra systems
- Více informací: www.acronis.com
Acronis přidal do své MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud další nové funkce. Vylepšení umožňují MSP poskytovatelům nabízet zákazníkům efektivnější služby v oblasti disaster recovery a využití cloudových úložišť, a přitom zvýšit svou produktivitu automatizací správy uživatelů.
Aktuální verze se zaměřuje na každodenní výzvy MSP poskytovatelů, jako jsou garance připravenosti na obnovu po havárii poskytované zákazníkům, zkrácení času stráveného přepínáním mezi zákazníky při záplatování, zefektivnění vzdálené podpory a zjednodušení správy přístupu uživatelů. Nové funkce pomáhají standardizovat operace napříč portfoliem zákazníků, a přitom zachovat flexibilitu tam, kde je to důležité.
Klíčová vylepšení obsahují:
Disaster Recovery: Automatizované PDF reporty s výsledky testů obnovy
Reporty ve formátu PDF s výsledky automatizovaných testů obnovy, včetně důkazu ve formě screenshotů. Report pomáhá zákazníkům a auditorům prokázat připravenost na obnovu po havárii a je přístupný přímo z widgetu na ovládacím panelu.
Vzdálená správa (RMM): Hodnocení zranitelností a záplatování na úrovni partnera
Správa hodnocení zranitelností a patch management pro všechny zákazníky z jedné obrazovky na úrovni partnera. To poskytuje centralizovaný přehled o zjištěných zranitelnostech a dostupných záplatách, a zároveň redukuje přepínání mezi zákazníky a zajišťuje konzistentní dodržování standardů.
Správa uživatelů: Provisioning uživatelů s využitím SAML
Automatický provisioning a aktualizace uživatelských účtů při prvním přihlášení s využitím bezpečnostního standardu SAML. Vytváření a aktualizace uživatelů probíhá na vyžádání na základě identifikačních prohlášení, což snižuje manuální správu účtů a využívá poskytovatele identit jako důvěryhodný uživatelský zdroj.
Zálohování: Deduplikace v archivu Microsoft 365 a Google Workspace
Deduplikace v archivu snižuje velikost úložiště pro nově zálohovaná data ze SharePoint, Teams a na disku tím, že během každého cyklu zálohování odstraňuje duplicitní obsah. Snižuje náklady zákazníkům platící za objem dat a jejich celkovou datovou stopu. Tuto funkci lze konfigurovat pro každého zákazníka a každý typ dat a nemění již dříve vytvořené zálohy.
Zdroj: Acronis