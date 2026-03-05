Channeltrends  »  Novinky  »  Acronis Cyber Protect Cloud nově nabízí PDF reporty s výsledky DR testů

Acronis Cyber Protect Cloud nově nabízí PDF reporty s výsledky DR testů

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

software monitor kancelář
Autor: Shutterstock
Aktualizace v Acronis Cyber Protect Cloud nabízí vylepšení v oblastech disaster recovery, zefektivnění nákladů na úložiště a zjednodušení správy uživatelů.

Acronis přidal do své MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud další nové funkce. Vylepšení umožňují MSP poskytovatelům nabízet zákazníkům efektivnější služby v oblasti disaster recovery a využití cloudových úložišť, a přitom zvýšit svou produktivitu automatizací správy uživatelů.

Aktuální verze se zaměřuje na každodenní výzvy MSP poskytovatelů, jako jsou garance připravenosti na obnovu po havárii poskytované zákazníkům, zkrácení času stráveného přepínáním mezi zákazníky při záplatování, zefektivnění vzdálené podpory a zjednodušení správy přístupu uživatelů. Nové funkce pomáhají standardizovat operace napříč portfoliem zákazníků, a přitom zachovat flexibilitu tam, kde je to důležité.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Klíčová vylepšení obsahují:

Disaster Recovery: Automatizované PDF reporty s výsledky testů obnovy

Reporty ve formátu PDF s výsledky automatizovaných testů obnovy, včetně důkazu ve formě screenshotů. Report pomáhá zákazníkům a auditorům prokázat připravenost na obnovu po havárii a je přístupný přímo z widgetu na ovládacím panelu.

Vzdálená správa (RMM): Hodnocení zranitelností a záplatování na úrovni partnera 

Správa hodnocení zranitelností a patch management pro všechny zákazníky z jedné obrazovky na úrovni partnera. To poskytuje centralizovaný přehled o zjištěných zranitelnostech a dostupných záplatách, a zároveň redukuje přepínání mezi zákazníky a zajišťuje konzistentní dodržování standardů.

Správa uživatelů: Provisioning uživatelů s využitím SAML

Automatický provisioning a aktualizace uživatelských účtů při prvním přihlášení s využitím bezpečnostního standardu SAML. Vytváření a aktualizace uživatelů probíhá na vyžádání na základě identifikačních prohlášení, což snižuje manuální správu účtů a využívá poskytovatele identit jako důvěryhodný uživatelský zdroj.

Zálohování: Deduplikace v archivu Microsoft 365 a Google Workspace

AIT26

Deduplikace v archivu snižuje velikost úložiště pro nově zálohovaná data ze SharePoint, Teams a na disku tím, že během každého cyklu zálohování odstraňuje duplicitní obsah. Snižuje náklady zákazníkům platící za objem dat a jejich celkovou datovou stopu. Tuto funkci lze konfigurovat pro každého zákazníka a každý typ dat a nemění již dříve vytvořené zálohy.

Zdroj: Acronis 

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ