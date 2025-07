Acronis Cyber Protect Cloud podporuje DR do MS Azure a integruje EDR s MS Defender

Jednou z klíčových novinek je podpora Disaster Recovery (DR) do Microsoft Azure. Acronis nyní kromě obnovy po havárii do datových center Acronis podporuje i obnovu po havárii do prostředí Microsoft Azure. Pomáhá chránit klíčové klienty a jejich pracovní prostředí pomocí flexibilního úložiště, technologie a sítí v Azure Cloud – v modelu „pay per use“ a správou z konzole Acronis. Poskytovatelům MSP poskytuje nákladově efektivní způsob, jak zajistit potřeby DR pro větší klienty a pomáhá partnerům splnit nároky certifikace Microsoft Solutions Partner pro platformu Azure. Zvláště zajímavá může být podpora Azure zajímavá i pro segment Government, tedy pro státní a veřejné organizace s předepsaným katalogem cloudových služeb.





Další inovací je posílení antiviru Microsoft Defender s využitím Acronis EDR. Integrací s antivirovým programem Microsoft Defender zlepšuje Acronis EDR jeho schopnosti ochrany, aby efektivněji odolával aktuálním hrozbám, zmírňoval rizika a vyhovoval předpisům a požadavkům na kybernetické pojištění. Díky tomuto rozšíření mohou MSP poskytovatelé získat centralizovaný přehled o zákaznících a lokalitách, zlepšit možnosti detekce, zachytit sofistikovanější hrozby a reagovat pomocí pokročilých funkcí reakce, jako je izolace sítě, oprava a obnova.

Mezi novinky v rámci nejnovější aktualizace Acronis Cyber Protect Cloud dále patří:

• Intel TDT: Zjednodušená detekce škodlivého softwaru prostřednictvím Intel NPU. Přenáší analýzu škodlivého softwaru na jednotky Intel NPU a snižuje zátěž procesoru až 12násobně, bez oslabení úrovně ochrany.

• Globální výjimky z antivirových a antimalwarových pravidel na úrovni partnera. Jednou nastavené globální výjimky lze aplikovat na všechny klienty s cílem omezit manuální chyby a zjednodušit správu.

• Hodnocení stability záplat na bázi AI v rámci vzdálené správy a monitoringu (RMM). Pomocí umělé inteligence je možné označit nestabilní záplaty před jejich nasazením a omezit prostoje a opakované činnosti související s aplikováním záplat.

• Copilot pro nastavení softwarových instalací v RMM. Generování Instalačních příkazů a metadat a využitím umělé inteligence nyní umožňuje eliminovat chyby v nastavení a neúspěšná nasazení.

Zdroj: Acronis/Zebra systems