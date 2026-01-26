Channeltrends  »  Novinky  »  Acronis představuje úložiště pro dlouhodobou ochranu dat Archival Storage

Acronis představuje úložiště pro dlouhodobou ochranu dat Archival Storage

redakce
Dnes
Acronis Archival Storage
Autor: Acronis
Společnost Acronis rozšířila platformu Acronis Cyber Protect Cloud o novou službu Archival Storage, která je určena pro dlouhodobé uchovávání dat s nízkou frekvencí přístupu. Řešení cílí především na poskytovatele řízených služeb a malé a střední podniky, které potřebují splnit regulatorní požadavky na archivaci dat při zachování předvídatelných nákladů.

Acronis Archival Storage je navrženo pro prostředí s velkými objemy dat a dlouhou dobou uchovávání, kde je klíčovým faktorem spolehlivost, bezpečnost a transparentní cenový model. Služba je integrována do platformy Acronis Cyber Protect Cloud a využívá objektové úložiště kompatibilní s rozhraním S3, což usnadňuje její začlenění do stávajících procesů správy dat.

Úložiště je určeno pro data, ke kterým se přistupuje jen zřídka, ale která musí být dlouhodobě dostupná například pro účely auditů, vyšetřování nebo analýzy. Díky načítání v řádu milisekund, dostupnosti 99,5 % a deklarované odolnosti na úrovni 11×9 nabízí řešení stabilní přístup k archivovaným datům bez nutnosti používat pomalá pásková média.

Z pohledu zabezpečení podporuje Acronis Archival Storage šifrování dat a funkce nezměnitelnosti typu WORM, které pomáhají zajistit integritu uložených informací a splnit požadavky legislativy v regulovaných odvětvích. Řešení je koncipováno jako doplněk k tradičnímu zálohovacímu úložišti a rozšiřuje možnosti dlouhodobé ochrany dat.

Významnou vlastností je předvídatelný model celkových nákladů na vlastnictví. Acronis neúčtuje poplatky za výstup dat ani za API volání, což eliminuje riziko neočekávaných nákladů, které jsou běžné u veřejných cloudových úložišť. To je výhodné zejména pro MSP poskytovatele, kteří potřebují plánovat marže a náklady v dlouhodobém horizontu.

Správa archivačního úložiště je zjednodušena díky předkonfigurovaným plánům, podpoře S3 API a integraci do jednotného fakturačního a administračního rozhraní Acronis. Služba je provozována v sedmi strategicky umístěných datových centrech, což pomáhá zajistit lepší konektivitu a splnění lokálních regulatorních požadavků.

Acronis Archival Storage reaguje na rostoucí tlak na dlouhodobé uchovávání dat tím, že nabízí řešení s nízkými nároky na údržbu, stabilními náklady a rychlým přístupem k archivovaným informacím. Pro poskytovatele řízených služeb představuje možnost rozšířit portfolio o archivační úroveň typu cold storage v rámci jednoho ekosystému kybernetické ochrany.

HR26

Dostupnost a cena
Služba Acronis Archival Storage je dostupná jako součást platformy Acronis Cyber Protect Cloud. Konkrétní cenové podmínky jsou závislé na modelu využití služby.

Zdroj: Acronis

Autor článku

redakce

Témata:

