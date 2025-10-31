Channeltrends  »  Novinky  »  Acronis True Image nyní s integrovaným patch managementem

Acronis True Image nyní s integrovaným patch managementem

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Acronis True Image 2026
Autor: Acronis
Acronis uvádí nové verze integrovaného zálohovacího a bezpečnostního softwaru pro domácí uživatele Acronis True Image 2026. Nejnovější verze přináší integrovanou opravu zranitelností (patch management) pro Windows a vylepšený bezpečnostní modul s detekcí hrozeb založenou na umělé inteligenci, s ochranou proti ransomwaru a skenováním malwaru.

Acronis True Image 2026 zjednodušuje komplexní ochranu do jedné, jednoduše použitelné aplikace. Jedná se o první software pro osobní kybernetickou ochranu, který proaktivně chrání před novými kybernetickými hrozbami a poskytuje rychlé zálohování, snadnou obnovu a pokročilou kybernetickou ochranu v jednom nástroji. Acronis True Image 2026 poskytuje ucelené, spolehlivé zabezpečení až pro pět počítačů a neomezený počet mobilních zařízení, a to vše díky snadnému a efektivnímu nastavení.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

S nárůstem ransomwaru, krádežemi identity a vývojem kybernetických rizik musí ochrana přesahovat rámec zálohování. Řešení přináší nová verze Acronis True Image 2026:

• Zjednodušené aktualizace: Uživatelé Windows si mohou zvolit plně automatizované aktualizace na pozadí, které automaticky aplikují bezpečnostní záplaty, nebo dostávat upozornění na manuální instalaci záplat třetích stran – obě možnosti opravují nejnovější zranitelnosti.

• Pokročilá kybernetická bezpečnost: Chrání před složitými vektory útoků, včetně DLL únosů, spouštění root kódu a zneužití API klíčů.

• Nepřetržitá ochrana: Proprietární technologie kybernetické bezpečnosti společnosti Acronis udržuje všechna zařízení s True Image aktuální a chráněná před kybernetickými hrozbami.

• Bezproblémová kompatibilita: Funguje s nejnovějšími verzemi Windows a macOS a nabízí ochranu napříč různými typy zařízení.

Na rozdíl od jiných bezpečnostních a zálohovacích řešení pro domácí uživatele je Acronis True Image 2026 jediným nástrojem s integrovanou kybernetickou ochranou a patch managementem, což je nezbytná součást moderní kybernetické bezpečnosti. Patch management hraje klíčovou roli při odstraňování zranitelností a obraně před útoky, což podtrhuje důležitost kontinuální inovace řešení s ohledem na dnešní stále sofistikovanější kybernetické hrozby.

Acronis True Image je dlouho využívaným řešením, které poskytuje důležitou ochranu, jako je detekce hrozeb založená na AI včetně ransomwaru, malwaru a dalších sofistikovaných útoků. Kromě tradičního zálohování nabízí rychlou obnovu a bezpečné klonování disků, vše v jednoduchém a intuitivním nastavení, které uživatelům umožňuje zálohovat, obnovovat a chránit jejich digitální život jedním kliknutím. S dalšími vylepšeními plánovanými pro budoucí verze zůstává Acronis na špici ochrany před nově vznikajícími kybernetickými hrozbami.

Channeltrends Awards

Acronis True Image 2026 je nyní k dispozici formou předplatného ve verzích Essentials, Advanced a Premium.

Zdroj: Acronis

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Poznejte česká města podle leteckých fotek. Takhle vypadají seshora

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami