Acronis True Image nyní s integrovaným patch managementem

- Výrobce: Acronis
- Distributoři ČR: Zebra systems
- Distributoři SR: Zebra systems
- Více informací: https://www.acronis.com/en/products/true-image/
Acronis True Image 2026 zjednodušuje komplexní ochranu do jedné, jednoduše použitelné aplikace. Jedná se o první software pro osobní kybernetickou ochranu, který proaktivně chrání před novými kybernetickými hrozbami a poskytuje rychlé zálohování, snadnou obnovu a pokročilou kybernetickou ochranu v jednom nástroji. Acronis True Image 2026 poskytuje ucelené, spolehlivé zabezpečení až pro pět počítačů a neomezený počet mobilních zařízení, a to vše díky snadnému a efektivnímu nastavení.
S nárůstem ransomwaru, krádežemi identity a vývojem kybernetických rizik musí ochrana přesahovat rámec zálohování. Řešení přináší nová verze Acronis True Image 2026:
• Zjednodušené aktualizace: Uživatelé Windows si mohou zvolit plně automatizované aktualizace na pozadí, které automaticky aplikují bezpečnostní záplaty, nebo dostávat upozornění na manuální instalaci záplat třetích stran – obě možnosti opravují nejnovější zranitelnosti.
• Pokročilá kybernetická bezpečnost: Chrání před složitými vektory útoků, včetně DLL únosů, spouštění root kódu a zneužití API klíčů.
• Nepřetržitá ochrana: Proprietární technologie kybernetické bezpečnosti společnosti Acronis udržuje všechna zařízení s True Image aktuální a chráněná před kybernetickými hrozbami.
• Bezproblémová kompatibilita: Funguje s nejnovějšími verzemi Windows a macOS a nabízí ochranu napříč různými typy zařízení.
Na rozdíl od jiných bezpečnostních a zálohovacích řešení pro domácí uživatele je Acronis True Image 2026 jediným nástrojem s integrovanou kybernetickou ochranou a patch managementem, což je nezbytná součást moderní kybernetické bezpečnosti. Patch management hraje klíčovou roli při odstraňování zranitelností a obraně před útoky, což podtrhuje důležitost kontinuální inovace řešení s ohledem na dnešní stále sofistikovanější kybernetické hrozby.
Acronis True Image je dlouho využívaným řešením, které poskytuje důležitou ochranu, jako je detekce hrozeb založená na AI včetně ransomwaru, malwaru a dalších sofistikovaných útoků. Kromě tradičního zálohování nabízí rychlou obnovu a bezpečné klonování disků, vše v jednoduchém a intuitivním nastavení, které uživatelům umožňuje zálohovat, obnovovat a chránit jejich digitální život jedním kliknutím. S dalšími vylepšeními plánovanými pro budoucí verze zůstává Acronis na špici ochrany před nově vznikajícími kybernetickými hrozbami.
Acronis True Image 2026 je nyní k dispozici formou předplatného ve verzích Essentials, Advanced a Premium.
Zdroj: Acronis