Acronis uvádí GenAI Protection pro bezpečné využívání AI

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Acronis GenAI Protection
Autor: Acronis
Společnost Acronis představila řešení GenAI Protection určené pro poskytovatele řízených služeb (MSP). Novinka umožňuje monitorovat využívání generativní AI, chránit citlivá data a předcházet manipulaci s prompty v prostředích malých a středních firem.

Acronis GenAI Protection je nové bezpečnostní a monitorovací řešení navržené pro poskytovatele řízených služeb (MSP), kteří chtějí zákazníkům nabídnout kontrolované a bezpečné využívání generativní umělé inteligence. Řešení je součástí projektu Acronis Cyber Workspace, který má do budoucna přinést další nástroje pro správu AI pracovního prostředí integrované přímo do platformy Acronis.

Novinka reaguje na rostoucí využívání generativních AI nástrojů ve firmách, které s sebou přináší i nová bezpečnostní rizika. Patří mezi ně například únik citlivých dat při práci s veřejnými AI službami, používání neschválených AI aplikací nebo pokusy o manipulaci s AI pomocí škodlivých promptů. Acronis GenAI Protection umožňuje MSP partnerům tato rizika monitorovat a řídit prostřednictvím centralizované cloudové konzole.

Řešení je integrováno do platformy Acronis Cyber Protect Cloud a poskytuje přehled o tom, jaké AI nástroje jsou v klientských prostředích používány. MSP mohou sledovat využívání generativní AI, vytvářet bezpečnostní politiky, generovat reporty a automaticky reagovat na potenciální hrozby. Součástí je také ochrana interakcí s AI včetně zabezpečení dat, aplikací a koncových zařízení.

Acronis GenAI Protection obsahuje mechanismy pro detekci a kontrolu promptů obsahujících citlivé informace, například osobní údaje (PII) nebo zdravotní data (PHI). Systém dokáže zabránit jejich odeslání do veřejných nebo neschválených AI nástrojů a tím snížit riziko úniku firemních dat.

Další součástí řešení je ochrana proti škodlivé manipulaci s AI modely. Platforma dokáže identifikovat pokusy o tzv. prompt injection, tedy zadávání instrukcí určených k ovlivnění nebo obejití bezpečnostních mechanismů AI systémů. Díky tomu lze lépe chránit firemní pracovní postupy využívající generativní AI.

Acronis plánuje v rámci platformy Cyber Workspace postupně rozšiřovat nabídku funkcí zaměřených na správu, automatizaci a zabezpečení AI služeb. Cílem je umožnit MSP partnerům poskytovat zákazníkům AI technologie s vyšší úrovní kontroly, bezpečnosti a automatizace.

Dostupnost a cena
Řešení Acronis GenAI Protection je globálně dostupné od května 2026. Informace o cenách nejsou v tuto chvíli zveřejněny.

Zdroj: Acronis

