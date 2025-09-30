AI je klíčová pro budoucnost, myslí si tři ze čtyř partnerů TD Synnex

Čtvrtý ročník globálního průzkumu společnosti TD Synnex s názvem Direction of Technologypotvrdil, že umělá inteligence je klíčová technologie pro budoucnost tří čtvrtin partnerů distributora.
„Letošní zpráva Direction of Technology ukazuje, že klíč k úspěchu spočívá v posilování odolnosti v základních technologiích a využívání nových generací technologií, služeb a specializací,“ říká Patrick Zammit, CEO společnosti TD Synnex.
Zpráva identifikovala celkem šest zásadních celosvětových trendů:
1) AI jako základ pro získání vedoucí pozice na trhu
S tím, jak roste adopce AI technologií, se partneři musí odlišovat tím, že nabídnou pokročilejší a efektivnější use cases jako je kybernetická bezpečnost poháněná umělou inteligencí (58 %) nebo automatizace s využitím AI (54 %). To jsou oblasti, které označili jako klíčová řešení, která budou mít výrazný vliv na jejich byznys.
2) Kybernetická bezpečnost je základ, ale stále je tu konkurenční boj
Bezpečnost zůstává pomyslnou „vstupenkou“ do IT ekosystému. Průzkum ukázal, že 80 % partnerů nabízí alespoň jedno řešení z oblasti kyberbezpečnosti. V posledních dvou letech bezpečnost výrazně rostla v oblasti ochrany koncových zařízení, kterou partneři označili za druhou nejvyšší prioritu pro nové nabídky. Mezi hlavní hrozby patří útoky využívající AI, což uvedlo 49 % partnerů a úniky dat zmínilo 42 % respondentů.
3) Specializace je důležitější než velikost
Odbornost v oboru je hlavním požadavkem koncových zákazníků, následuje vynikající zákaznický servis. Partneři se tomu přizpůsobují a 90 % z nich plánuje nabízet služby podpory a údržby, 88 % vlastní na míru připravenou IT integraci a 82 % partnerů plánuje v příštím roce rozšířit portfolio spravovaných služeb.
4) Přepracované provozní modely pro AI éru
Téměř 70 % lídrů čelí nedostatku talentů, což podle nich přímo ovlivňuje implementaci AI (43 %), dat a analytiky (41 %) a kybernetické bezpečnosti (39 %). Naznačuje to proměnu celého odvětví a zároveň představuje příležitost pro partnery k přepracování svých provozních modelů a postupů s cílem zvýšit efektivitu pro budoucnost poháněnou umělou inteligencí.
5) Makroekonomické výzvy přetrvávají, ale růst je stále možný
Přes globální překážky zůstávají výhledy růstu ve většině regionů pozitivní, přičemž 66 % partnerů hlásí nárůst tržeb. Společnosti, které kombinují strategický rozhled s provozní flexibilitou, jsou nejlépe připraveny dosáhnout růstu.
6) Noví vítězové: Firmy zaměřené na služby a připravené na budoucí vývoj
TD Synnex v neposlední řadě zjistil, že na přední příčky růstu v IT sektoru se posouvají nezávislí dodavatelé softwaru (Independent software vendor – ISV) a společnosti z oblasti Professional Services. Ukázal to Net Growth Index, což je jeden ze dvou nových ukazatelů v letošním průzkumu.
Druhou novinkou je Net Optimism Index. Nové indexy mají pomoci lépe měřit výkon a sentiment partnerů – a to jak napříč geografickými oblastmi, tak mezi různými typy partnerů. Oba používají základní hodnotu 100. Skóre nad 100 znamená zvýšený růst nebo optimismus, zatímco skóre pod 100 odráží stagnaci růstu nebo pesimismus. Pro skupinu ISV vyšla hodnota Net Growth Index 120 a pro skupinu Professional Services 110.
Zdroj: TD Synnex