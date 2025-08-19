Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)

Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Šimon Churý, výkonný ředitel eD system
Autor: eD system
Umělá inteligence je urychlovač inovací, zdůrazňuje v exkluzivní anketě Channeltrends Šimon Churý, výkonný ředitel eD system. Očekává, že AI přinese do celé distribuční vertikály větší efektivitu.
Jakou změnu podle vás vnese do distribuce masivní nástup AI?

AI zrychlí a zefektivní celou distribuční vertikálu – od predikcí poptávky přes optimalizaci zásob až po personalizovaný marketing a zákaznický servis. Rutinní úkony nahradí automatizace a lidé se budou moci více soustředit na strategické vztahy a rozvoj.

Považujete se za AI-ready distributora? Jaké interní změny děláte?

Ano, aktivně se připravujeme. Nejde jen o technologie, ale i o změnu myšlení a přístupů. Zavádíme nástroje pro predikci prodeje, datovou analýzu i obsahovou tvorbu s podporou AI. Vytváříme interní AI hub a zkoušíme nové modely spolupráce napříč týmy.

Jak z těchto interních změn budou moct těžit reselleři?

Změny jim přinesou vyšší rychlost, lepší dostupnost dat, kvalitnější podporu a nástroje na míru. AI pomůže například s přesnějšími doporučeními produktů, predikcí zásobování, ale i tvorbou lokálních kampaní. Cílem je, aby se reseller mohl víc soustředit na zákazníka, zatímco my mu pomáháme růst.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z června 2025.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Vzděláváte své zaměstnance o AI?

Ano, vzdělávání v oblasti AI je pro nás teď zásadní. Pravidelně pořádáme interní workshopy, školení a sdílíme zkušenosti z praxe napříč týmy. Testujeme nové nástroje, učíme se chybami a stavíme interní komunitu lidí, kteří se v AI chtějí posouvat.

Jak podle vás AI proměňuje svět IT jako takový?

Zásadně. AI není jen nová technologie – je to urychlovač inovací. Mění se způsob vývoje softwaru, podpory zákazníků, prodeje i správy IT infrastruktury. IT trh přechází z reaktivního na prediktivní. Zároveň ale roste tlak na etiku, bezpečnost a důvěru v technologie.

Sledujte seriál Anketa Channeltrends o distribuci nebo obecnější seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

S jakými výzvami se trh – výrobci, distributoři, reselleři, koncoví zákazníci – bude muset potýkat?

Výzev je několik: zvládnout tempo změn, přetvořit firemní procesy a vzdělat lidi. AI je silný nástroj, ale bez porozumění a důvěry může působit chaos. Každý článek řetězce – od výrobce po zákazníka – bude muset přehodnotit způsob práce, najít nové kompetence a překonat počáteční odpor. Klíčové budou flexibilita a otevřenost.

Jaké příležitosti přináší AI pro resellery?

AI otevírá resellerům prostor být více konzultantem než jen dodavatelem. Pomůže jim rychleji vyhodnocovat potřeby zákazníků, nabízet relevantnější řešení a efektivněji řídit celý obchodní cyklus. Kdo AI zapojí do marketingu, zákaznické péče i správy portfolia, získá náskok.

Zdroj: Channeltrends

 

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

