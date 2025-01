Zaostřeno na monitory: Odpovídá Petr Zajíček (Dell)

Zaostřeno Ptáme se odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

Jak se dařilo monitorům v první polovině letošního roku ve srovnání s rokem 2023?





Monitorům se letos dařilo ještě lépe než v minulém roce. V rámci Evropy narostl trh zhruba o pět procent a podobně to pociťujeme i v Česku. Konkrétně Dell se dlouhodobě zaměřuje zejména na firemní sektor, kde si stabilně drží pozici jedničky.

Kdy se projeví obnovovací cyklus monitorů zakoupených v období pandemie?

Petr Zajíček client solution field product manager, Dell Technologies

Obnovovací cyklus u monitorů je asi pět let, tedy delší než u laptopů. Pokud bychom tedy počítali s posledním nákupem na začátku pandemie, k obnově by mělo dojít v průběhu příštího roku. Je ale potřeba počítat s tím, že zatímco u laptopů bývá obnovovací cyklus dodržen, monitor často stojí na stole, dokud funguje.

V pandemii firmy navíc nakupovaly kvalitní videokonferenční monitory, které mají dlouhou životnost, takže obnovu očekávám spíše postupně v průběhu následujících několika let než striktně po pěti letech.

Jaké jsou trendy z hlediska poptávky?

Zejména v kancelářích, i těch domácích, se ujal multimonitorový set-up, který je pro uživatele pohodlnější a zajišťuje větší produktivitu. Nejčastěji poptávané úhlopříčky jsou stále 24 až 27 palců, ale uživatelé si postupně zvykají i na větší monitory a mají o ně zájem. Důležitým trendem je využití monitoru jako dokovací stanice, kdy lze přes monitor laptop i nabíjet a zapojovat do něj další periferie a monitory.

To jde ruku v ruce s open space kancelářemi, kde se na jednom místě střídají různí zaměstnanci a potřebují se jednoduše zapojit a odpojit. Standardem je zajištění komfortu pro oči i při dlouhodobé práci a záruka na tři až pět let s případnou výměnou přímo v místě používání.

Zdá se vám, že dochází ke sbližování kancelářského a herního segmentu?

Pokud k tomu dochází, jsou to spíše ojedinělé případy. Kancelářský monitor je vytvořený pro práci s dokumenty, tabulkami, vyhledávání na internetu, případně pro videokonference. Ten herní je přizpůsobený tomu, aby uživatele tak trochu ošálil a co nejvíce jej vtáhl do hry, klíčová je u něj obnovovací frekvence a sladění s grafickou kartou. Nemyslím si, že se tyto dva segmenty budou sbližovat, protože potřebné funkce a parametry jsou zde zcela odlišné.

Kde se podle vás nacházejí příležitosti pro prodejce?

Jednoduše řečeno – příležitosti jsou v dnešním světě všude. Nejrůznější formy displejů najdete na výrobních linkách, v obchodech i čerpacích stanicích. Svět je dnes uzpůsobený tomu, že lidé přijímají informace z displejů, papír je na ústupu. Z hlediska kancelářských řešení bude příležitostí již zmíněná obnova v následujících několika letech.

