Channeltrends  »  Novinky  »  Coffee Break: Firmy by měly preventivně analyzovat vlastní zranitelnosti, radí Ondřej Šťáhlavský z Fortinetu

Coffee Break: Firmy by měly preventivně analyzovat vlastní zranitelnosti, radí Ondřej Šťáhlavský z Fortinetu

Zuzana Peroutková Bičíková
5. 5. 2025
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Kyberútočníci v dnešní době čím dál častěji používají umělou inteligenci a promyšlené taktiky. Ondřej Šťáhlavský, regionální ředitel Fortinetu pro CEE, proto zdůrazňuje, že obránci musí být rychlejší, chytřejší – a někdy i klamat.

Kyberzločin je dnes organizovaný, sofistikovaný byznys a obrana proti němu musí být stejně profesionální. Ondřej Šťáhlavský, regionální ředitel společnosti Fortinet pro střední a východní Evropu, v Coffee Breaku magazínu Channeltrends vysvětluje, proč je důležité chytat útočníky do pastí.

Zdroj: Youtube.com

Dlouholetého regionálního ředitele společnosti těší, že Fortinet má za sebou silný začátek roku a daří se mu napříč produktovými řadami. Společnost podle něj zaznamenává růst v oblasti síťové bezpečnosti, cloudových služeb i security operations. 

Fortinet zasel a sklidil, jeho tržby v roce 2024 vyrostly o 12 % Přečtěte si také:

Fortinet zasel a sklidil, jeho tržby v roce 2024 vyrostly o 12 %

Celkový trend v kyberbezpečnosti je ovšem stále dynamičtější. Jedním z největších rizik současnosti je „cybercrime as a service“, jenž podle Ondřeje Šťáhlavského v relativně krátké době vyrostl v profesionálně organizovaný byznys. 

I proto se Fortinet soustředí na sledování trendů a nástrojů, které útočníci používají. Mezi klíčové změny patří například masivní využívání umělé inteligence k mutaci škodlivého kódu, odhalování zero-day zranitelností i lepšímu cílení útoků.

Ohodnoťte v anketě Channeltrends Awards 2024 výrobce a distributory!

chci hlasovat

Je logické, že obrana se musí vyvíjet stejně profesionálně jako útoky. Ondřej Šťáhlavský v tomto kontextu upozorňuje, že firmy by měly preventivně analyzovat vlastní zranitelnosti: „Stejně jako si útočník tipuje, koho napadne, já bych si měl tipovat, kde můžu být obětí já.“ Zásadní je podle něj propojení nástrojů, automatizace a schopnost rychle interpretovat incidenty.

Nastražené virtuální miny

V případě, že útok projde obranou, přichází ke slovu tzv. postincidentální fáze, kterou mnozí zanedbávají. „Dneska velmi intenzivně vysvětlujeme, že decepční technologie dokážou odhalit útočníka v síti ještě dřív, než vůbec stačí něco provést,“ říká. Tyto technologie jsou schopné identifikovat pohyb v síti a ve spolupráci s dalšími nástroji okamžitě reagovat.

Kulatý stůl o kyberbezpečnosti: Globální hrozby a lokální odezvy (1. díl) Přečtěte si také:

Kulatý stůl o kyberbezpečnosti: Globální hrozby a lokální odezvy (1. díl)

Decepční techniky podle Ondřeje Šťáhlavského fungují jako pasti – například nastražené soubory nebo falešné PLC zařízení. „Na tyto nastražené zdroje si nikdo nemá sahat,“ vysvětluje. Jejich výhodou je, že nemají falešná pozitiva; to znamená, že pokud k přístupu dojde, jde jednoznačně o incident.

Útočník navíc často netuší, že padl do pasti, nebo to zjistí pozdě. „Je to jako když si šlápnete na minu – je už pozdě,“ přirovnává Ondřej Šťáhlavský. Decepční technologie podle něj umožňují útok okamžitě detekovat a automatizovaně zareagovat, například odpojením napadeného zařízení. To zajišťuje ochranu i v prostředích s omezenou možností zásahu.

Velkou výhodou decepčních technologií je jejich použitelnost i ve starších systémech nebo v technologických sítích (OT). „Pasti se dají rozestavit kdekoliv, i na systémech, které se nedají upgradovat,“ zdůrazňuje regionální ředitel Fortinetu. V takových prostředích se často útoky zastavují ručně, protože automatické zásahy by mohly ohrozit výrobu.

Channeltrends letní speciál

Povolání: prompt manažer

Fortinet se také posouvá směrem k agentní umělé inteligenci, která dokáže nejen navrhnout akce, ale předpokládá reakce a sama spouští komplexní obranné scénáře. Role operátora se tak mění z aktivního vykonavatele na dohlížitele. „Budoucí operátoři budou spíš prompt manažeři – zadavatelé úkolů pro AI,“ zamýšlí se Ondřej Šťáhlavský nad tím, jak bude vypadat blízká budoucnost v kyberobranném byznysu.

Fortinet rozšiřuje svou platformu OT Security Platform Přečtěte si také:

Fortinet rozšiřuje svou platformu OT Security Platform

Zdroj: Channeltrends

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
Karel Diviš: Firmy potřebují jednoho stabilního dodavatele IT
Karel Diviš: Firmy potřebují jednoho stabilního dodavatele IT
Rittal racky VX IT: Klíč k moderní infrastruktuře v průmyslu i službách
Rittal racky VX IT: Klíč k moderní infrastruktuře v průmyslu i službách
Na NIS2 si vyhraďte minimálně 6 měsíců, radí Jan Sedlák z MasterDC
Na NIS2 si vyhraďte minimálně 6 měsíců, radí Jan Sedlák z MasterDC
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Odborník radí, jak získávat klienty

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla