Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák

Společnost Zyxel Networks v lednu představila nový partnerský program, který se odklání od tradičního modelu založeného na obratu. „Náš program je revoluční v tom, že nehodnotíme obrat, ale počet registrovaných zařízení v cloudovém systému Nebula,“ vysvětluje v Coffee Breaku magazínu Channeltrends Martin Bratičák, country manager Zyxel Networks. Program tak podle něj lépe reflektuje posun trhu směrem ke cloudu, který byl akcelerován i pandemií covidu.
Nový model podle Martina Bratičáka přináší partnerům výhodu v tom, že jejich registrace zařízení se na rozdíl od obratu nijak nevynulují. Takový přístup si klade za cíl zvyšovat motivaci partnerů a zároveň eliminuje potenciální frustraci z proměnlivých kvartálních hodnocení.
Nový pohled na partnerství
Partnerský program má strukturu tří hlavních úrovní: Ally, Prime a Elite. „Ally už začíná od 10 zařízení Nebula, Prime od 250 zařízení a Elite nad 650 zařízení Nebula,“ upřesňuje Martin Bratičák. Nový partner se po samotné registraci online zařadí do úrovně Registered, v rámci níž ihned získá přístup na partnerský portál, vouchery na školení Zyxel Networks i slevu na produkty, které nejsou určené k dalšímu prodeji.
Benefity programu ve vyšších úrovních nejsou jen cenové. „Partneři získávají automatickou standardní slevu na hardware ve výši až 11 %, vouchery na školení, prioritní technickou podporu, přímý kontakt s techniky a rychlé reklamace,“ vyjmenovává Bratičák. Zyxel má podle něj téměř dva tisíce partnerů v Česku a k osmi stovkám na Slovensku a v oblasti školení patří k nejaktivnějším vendorům na trhu.
Zastřešující Nebula
Ústředním prvkem nabídky Zyxelu je cloudová platforma Nebula. „Je to umbrella řešení, které zastřešuje správu všech síťových zařízení – firewallů, switchů i Wi-Fi bodů,“ říká Martin Bratičák. Výhodou je jednotné ovládání, snadné nasazení a vzdálená správa, která šetří čas a snižuje nároky na lidské zdroje. Reselleři a správci sítí tak mají přehled o všech prvcích z jednoho rozhraní, což zároveň výrazně zjednodušuje dohled a konfiguraci.
Cloudová správa Nebula podle regionálního ředitele Zyxelu umožňuje řešit až 80 % problémů na dálku. „Dřív sedl technik na skútr. Dnes si dané zařízení načte konfiguraci samo – stačí ho zapojit,“ ilustruje. To výrazně zefektivňuje provoz a je klíčové i pro MSP partnery, kteří spravují více klientských sítí nebo prodávají služby formou měsíčního poplatku.
Zyxel nejsou jen krabičky
Kyberbezpečnost je pro Zyxel prioritou – až 40 % obratu tvoří bezpečnostní řešení. „Dnes už bezpečnost není jen o firewallech, ale musí být i na switchích a access pointech,“ zdůrazňuje v rozhovoru Martin Bratičák. Ransomware je stále největší hrozbou a podle něj jsou české firmy ve středoevropském srovnání častějším terčem než třeba polské nebo maďarské – i proto by tuzemské podniky v žádném případě neměly bezpečnost zanedbávat.
Zyxelu roste poptávka po souladu s regulacemi jako NIS2. „Dostáváme dotazy, jestli jsme NIS ready – ano, jsme,“ potvrzuje Martin Bratičák. Připomíná, že většina požadavků je administrativní, ale důraz na bezpečnost se bude dál zvyšovat. „Bezpečnost dnes definuje to, jak se služby používají – už je všude,“ uzavírá.
Zdroj: Channeltrends