Kulatý stůl Channeltrends o kybernetické bezpečnosti

Portál Channeltrends exkluzivně uvádí přepis debaty lokálních odborníků na kyberbezpečnost, jež se konala v únoru 2025. Celé znění vyšlo v tištěném magazínu Channeltrends v březnu 2025.

Pozvání k diskuzi přijali Tomáš Barta, business development manager MSSP CZ&SK ve společnosti Fortinet, Filip Navrátil, obchodní ředitel společnosti Eset, Jan Pinta, business development manager v Thein Security, René Pospíšil, country manager společnosti IS4 security a Jan Zdvořáček, business unit manager security v TD Synnex.

V první části debaty se účastnici shodli, že Umělá inteligence a nástup AI agentů zrychlují kolotoč kybernetické bezpečnosti, lokální trh ale nereaguje tak flexibilně, jak by měl.

„Všichni chápou, že AI nám nejen nevezme pracovní místa, ale ani nebude jen neškodným pomocníkem. Útočníci ji budou maximálně využívat a my na to musíme adekvátně reagovat.“

AI asistenti nevezmou lidem práci, ale ani nebudou dělat práci za ně, konstatovali odborníci v druhé části diskuze a zamysleli se nad tím, jak byznys naloží s potřebou validovat autenticitu obsahu v reálném čase.

V tuzemsku podle odborníků na kybernetickou bezpečnost chybí kvalitní specializované školy, jež by nastupující generace efektivně připravovaly na práci v security. Obecná informovanost o bezpečnostních nástrahách se ale zlepšuje.

Filip Navrátil obchodní ředitel, Eset

„Řada lidí se do IT dostane přes programování, než narazí na určitou dovednostní hranici, kdy je to třeba přestane bavit, a pustí se do něčeho jiného.“

„Zamýšlejte se, čím se jako reselleři můžete odlišit. V dnešní době na trhu scházejí expertiza a služby. Každý vendor jakémukoli IT partnerovi rád maximálně zkrátí cestu k odbornosti a maximalizaci potenciálu.“