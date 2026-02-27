Channeltrends  »  Novinky  »  AOC představuje monitor GAMING Q27G4ZD s QD-OLED třetí generace

AOC představuje monitor GAMING Q27G4ZD s QD-OLED třetí generace

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

AOC GAMING Q27G4ZD
Autor: AOC
Značka AGON by AOC uvádí na trh herní monitor AOC GAMING Q27G4ZD, který kombinuje obnovovací frekvenci 280 Hz, extrémně rychlou odezvu 0,03 ms GtG a HDR jas až 1000 nitů.

Model Q27G4ZD rozšiřuje řadu G4 a doplňuje stávající modely Q27G4ZDR (240 Hz) a Q27G4SDR (360 Hz). Oproti nim cílí na hráče, kteří chtějí výhody nejnovější QD-OLED technologie, ale nepotřebují absolutní maximum v podobě 360Hz obnovovací frekvence. Výsledkem je vyvážená specifikace, která osloví široké spektrum kompetitivních i náročnějších hráčů.

Panel třetí generace QD-OLED přináší výrazné zlepšení jasu – až 1000 nitů při 3% APL – a certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400. Oproti předchozí generaci s maximem kolem 400 nitů tak nabízí výrazně lepší HDR výkon a dynamičtější obraz s hlubokou černou a vysokým kontrastem.

Obnovovací frekvence 280 Hz poskytuje dostatečnou rezervu i pro rychlé e-sportové tituly. Díky extrémně nízké době odezvy 0,03 ms GtG dochází k praktickému odstranění ghostingu a rozmazání pohybu. Technologie Adaptive-Sync s certifikací NVIDIA G-SYNC Compatible zajišťuje plynulé hraní bez trhání obrazu i při kolísání snímkové frekvence.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Rozlišení QHD (2560 × 1440) představuje ideální kompromis mezi ostrostí obrazu a nároky na grafickou kartu. Monitor je vybaven dvěma porty HDMI 2.1 a jedním DisplayPortem 1.4, takže je připraven pro moderní grafické karty i herní konzole současné generace.

Ergonomický stojan umožňuje výškové nastavení, náklon, otočení do stran i pivot. Integrovaný USB hub se čtyřmi porty USB-A usnadňuje připojení periferií a kompatibilita s VESA 100 × 100 poskytuje flexibilitu při montáži na rameno nebo zeď.

Stejně jako ostatní OLED modely značky AGON by AOC je i Q27G4ZD vybaven funkcemi OLED Care pro minimalizaci rizika vypálení obrazu. Výrobce navíc poskytuje tříletou záruku zahrnující ochranu proti vypálení při správném používání.

Dostupnost

Monitor AOC GAMING Q27G4ZD je dostupný od února 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 11 611 Kč (479 eur).

Zdroj: AOC

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní