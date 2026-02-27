AOC představuje monitor GAMING Q27G4ZD s QD-OLED třetí generace

- Výrobce: AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 11 611 Kč (479 eur)
- Více informací: https://aoc.com/cz/gaming/monitors/q27g4zd
Model Q27G4ZD rozšiřuje řadu G4 a doplňuje stávající modely Q27G4ZDR (240 Hz) a Q27G4SDR (360 Hz). Oproti nim cílí na hráče, kteří chtějí výhody nejnovější QD-OLED technologie, ale nepotřebují absolutní maximum v podobě 360Hz obnovovací frekvence. Výsledkem je vyvážená specifikace, která osloví široké spektrum kompetitivních i náročnějších hráčů.
Panel třetí generace QD-OLED přináší výrazné zlepšení jasu – až 1000 nitů při 3% APL – a certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400. Oproti předchozí generaci s maximem kolem 400 nitů tak nabízí výrazně lepší HDR výkon a dynamičtější obraz s hlubokou černou a vysokým kontrastem.
Obnovovací frekvence 280 Hz poskytuje dostatečnou rezervu i pro rychlé e-sportové tituly. Díky extrémně nízké době odezvy 0,03 ms GtG dochází k praktickému odstranění ghostingu a rozmazání pohybu. Technologie Adaptive-Sync s certifikací NVIDIA G-SYNC Compatible zajišťuje plynulé hraní bez trhání obrazu i při kolísání snímkové frekvence.
Rozlišení QHD (2560 × 1440) představuje ideální kompromis mezi ostrostí obrazu a nároky na grafickou kartu. Monitor je vybaven dvěma porty HDMI 2.1 a jedním DisplayPortem 1.4, takže je připraven pro moderní grafické karty i herní konzole současné generace.
Ergonomický stojan umožňuje výškové nastavení, náklon, otočení do stran i pivot. Integrovaný USB hub se čtyřmi porty USB-A usnadňuje připojení periferií a kompatibilita s VESA 100 × 100 poskytuje flexibilitu při montáži na rameno nebo zeď.
Stejně jako ostatní OLED modely značky AGON by AOC je i Q27G4ZD vybaven funkcemi OLED Care pro minimalizaci rizika vypálení obrazu. Výrobce navíc poskytuje tříletou záruku zahrnující ochranu proti vypálení při správném používání.
Dostupnost
Monitor AOC GAMING Q27G4ZD je dostupný od února 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 11 611 Kč (479 eur).
