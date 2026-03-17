AOC představuje přenosný monitor 16T20E2 pro profesionály na cestách

redakce
Dnes
AOC 16T20E2
Autor: AOC
Nový přenosný monitor AOC 16T20E2 je určený pro profesionály, digitální nomády i uživatele pracující v hybridním režimu. Model kombinuje kompaktní konstrukci, Full HD IPS panel a široké možnosti připojení, které umožňují pohodlné používání prakticky kdekoli.

Monitor je vybaven 15,6palcovým IPS panelem rozlišením Full HD (1920 × 1080), který nabízí široké pozorovací úhly 178°/178° a kontrastní poměr 1000:1. Díky tomu poskytuje ostrý obraz a stabilní barevné podání při pohledu různých úhlů, což ocení například uživatelé při prezentacích nebo týmové spolupráci.

Jednou hlavních předností modelu je jeho mobilita. Tloušťka pouhých mm a hmotnost přibližně kg bez magnetického krytu řadí monitor mezi velmi lehká a snadno přenosná zařízení. Díky kompaktním rozměrům jej lze snadno přenášet batohu nebo tašce na notebook, což něj dělá praktickou druhou obrazovku na cestách.

Model 16T20E2 nabízí také široké možnosti konektivity. USB-C podporou DisplayPort Alt Mode umožňuje přenos obrazu napájení jediným kabelem, zatímco port Mini HDMI zajišťuje kompatibilitu notebooky, stolními počítači, herními konzolemi a dalšími zařízeními. Součástí výbavy je také výstup pro sluchátka.

Panel pracuje obnovovací frekvencí 60 Hz a dobou odezvy ms GtG, což poskytuje plynulý obraz pro běžnou práci, prezentace multimediální obsah. Široké pozorovací úhly zároveň umožňují sledování obsahu různých pozic bez výrazné ztráty kvality obrazu.

Pro pohodlnější dlouhodobé používání je monitor vybaven technologiemi Flicker-Free a LowBlue. Ty pomáhají snižovat blikání obrazovky a omezují množství modrého světla, čímž přispívají ke snížení únavy očí při delší práci.

Praktickým doplňkem je magnetický kryt, který chrání displej při přenášení a zároveň slouží jako nastavitelný stojánek. Uživatel tak může jednoduše upravit úhel monitoru podle aktuální pracovní situace bez potřeby dalšího příslušenství.

Součástí balení jsou také kabely USB-C na USB-C, USB-C na USB-a Mini HDMI na HDMI, které umožňují okamžité připojení široké škále zařízení.

Dostupnost

Monitor AOC 16T20E2 bude dostupný od března 2026 doporučenou maloobchodní cenou 2 390 Kč (99 €).

Zdroj: AOC

