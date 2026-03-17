AOC představuje přenosný monitor 16T20E2 pro profesionály na cestách

- Výrobce: AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 2390 Kč (99,00 €)
- Více informací: https://aoc.com/cz/monitors/16t20e2
Monitor je vybaven 15,6palcovým IPS panelem s rozlišením Full HD (1920 × 1080), který nabízí široké pozorovací úhly 178°/178° a kontrastní poměr 1000:1. Díky tomu poskytuje ostrý obraz a stabilní barevné podání i při pohledu z různých úhlů, což ocení například uživatelé při prezentacích nebo týmové spolupráci.
Jednou z hlavních předností modelu je jeho mobilita. Tloušťka pouhých 9 mm a hmotnost přibližně 1 kg bez magnetického krytu řadí monitor mezi velmi lehká a snadno přenosná zařízení. Díky kompaktním rozměrům jej lze snadno přenášet v batohu nebo tašce na notebook, což z něj dělá praktickou druhou obrazovku na cestách.
Model 16T20E2 nabízí také široké možnosti konektivity. USB-C s podporou DisplayPort Alt Mode umožňuje přenos obrazu i napájení jediným kabelem, zatímco port Mini HDMI zajišťuje kompatibilitu s notebooky, stolními počítači, herními konzolemi a dalšími zařízeními. Součástí výbavy je také výstup pro sluchátka.
Panel pracuje s obnovovací frekvencí 60 Hz a dobou odezvy až 4 ms GtG, což poskytuje plynulý obraz pro běžnou práci, prezentace i multimediální obsah. Široké pozorovací úhly zároveň umožňují sledování obsahu z různých pozic bez výrazné ztráty kvality obrazu.
Pro pohodlnější dlouhodobé používání je monitor vybaven technologiemi Flicker-Free a LowBlue. Ty pomáhají snižovat blikání obrazovky a omezují množství modrého světla, čímž přispívají ke snížení únavy očí při delší práci.
Praktickým doplňkem je magnetický kryt, který chrání displej při přenášení a zároveň slouží jako nastavitelný stojánek. Uživatel tak může jednoduše upravit úhel monitoru podle aktuální pracovní situace bez potřeby dalšího příslušenství.
Součástí balení jsou také kabely USB-C na USB-C, USB-C na USB-A a Mini HDMI na HDMI, které umožňují okamžité připojení k široké škále zařízení.
Dostupnost
Monitor AOC 16T20E2 bude dostupný od března 2026 s doporučenou maloobchodní cenou 2 390 Kč (99 €).
