AOC rozšiřuje řadu B3 o QHD monitory s 144 Hz pro práci i zábavu

- Výrobce: AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: dle modelu
- Více informací: https://aoc.com/cz/monitors/q24b36x
Nové modely Q24B36X s úhlopříčkou 23,8" a Q27B36X s úhlopříčkou 27" rozšiřují oblíbenou řadu AOC B3, která je dlouhodobě zaměřena na praktické monitory pro domácnosti, kanceláře a studijní prostředí. Tentokrát AOC posouvá univerzálnost o krok dál a přináší parametry, které byly donedávna typické spíše pro herní monitory, aniž by utrpěla ergonomie a střídmý design vhodný do pracovního prostoru.
Díky obnovovací frekvenci 144 Hz je posouvání obsahu výrazně plynulejší, práce s dokumenty příjemnější a pohyb na obrazovce přirozenější. To se pozitivně projeví nejen při procházení webu nebo práci s tabulkami, ale i při sledování videí a hraní her po pracovní době. Odezva 0,5 ms MPRT pomáhá udržet rychlé scény ostré a bez rozmazání, což ocení uživatelé, kteří chtějí jeden monitor pro práci i zábavu.
Oba monitory jsou postaveny na IPS panelech s QHD rozlišením, které nabízí vyšší ostrost a více pracovního prostoru než klasické Full HD. Větší model Q27B36X poskytuje hustotu 109 ppi a široké barevné pokrytí 118,5 % sRGB a 92,1 % DCI-P3, zatímco kompaktnější Q24B36X dosahuje ještě vyšší hustoty 123 ppi a pokrytí 114,7 % sRGB a 88,8 % DCI-P3. Výsledkem je ostrý text, detailní obraz a věrné barvy vhodné jak pro produktivní práci, tak pro multimediální obsah.
Široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně zajišťují konzistentní podání barev z různých úhlů, což je praktické při sdílení obrazovky nebo při videohovorech. Jas 300 cd/m² poskytuje komfortní čitelnost v běžných světelných podmínkách domácnosti i kanceláře, aniž by byl obraz nepříjemně ostrý.
Technologie Adaptive-Sync synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s výstupem grafické karty a eliminuje trhání obrazu a sekání. Podpora HDR10 pak přináší vyšší kontrast a živější barvy u kompatibilního obsahu, což zlepšuje zážitek ze sledování filmů i hraní her.
AOC myslí i na pohodlí při dlouhodobém používání. Technologie Flicker-Free a režim Low Blue Light pomáhají snižovat únavu očí během celodenní práce u monitoru. Stojan umožňuje nastavení náklonu v rozsahu −5° až 21° a díky podpoře VESA 100 × 100 lze monitory snadno uchytit na zeď nebo na ramenní držák.
Konektivita je řešena jednoduše a prakticky. Každý monitor nabízí jeden port HDMI 2.0 a jeden DisplayPort 1.4, což pokrývá potřeby většiny stolních počítačů, notebooků i herních konzolí. Nechybí ani 3,5mm výstup na sluchátka pro pohodlný soukromý poslech bez dalších adaptérů.
Menší model Q24B36X je ideální volbou pro kompaktní pracovní stoly a menší prostory, zatímco Q27B36X nabídne větší pracovní plochu pro uživatele, kteří preferují více místa na obrazovce. Oba monitory sdílejí stejný čistý design řady B3 s úzkými rámečky, díky kterým snadno zapadnou do jakéhokoli pracovního či domácího prostředí.
Cena a dostupnost
Monitory AOC Q24B36X a Q27B36X budou na českém a slovenském trhu dostupné od února 2026. Doporučená maloobchodní cena modelu Q24B36X je 3 290 Kč (129 €), zatímco větší Q27B36X bude k dispozici za 3 790 Kč (149 €).
Zdroj: AOC