AOC uvádí monitory GAMING 24G4ZR a 27G4ZR stvořené pro dostupný esport

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

AOC GAMING 24G4ZR
Autor: AOC
Značka AGON by AOC rozšiřuje řadu G4 o modely AOC GAMING 24G4ZR a 27G4ZR, které přinášejí přetaktovanou obnovovací frekvenci 260 Hz a odezvu až 0,3 ms MPRT do cenově dostupné kategorie.

Modely s úhlopříčkami 23,8" a 27" staví na Fast IPS panelech s nativní obnovovací frekvencí 240 Hz, kterou lze jednoduše přetaktovat na 260 Hz prostřednictvím OSD menu nebo softwaru G-Menu. Parametry, které byly ještě nedávno doménou špičkových esportových displejů, se tak stávají dostupnými širšímu spektru hráčů.

Odezva až 1 ms GtG a 0,3 ms MPRT zajišťuje ostré podání rychlých scén bez duchů a rozmazání. Technologie Adaptive-Sync spolu s oficiální kompatibilitou s NVIDIA G-SYNC eliminuje trhání obrazu při kolísání snímkové frekvence. Výsledkem je plynulé a okamžitě reagující zobrazení, které drží krok s rychlými reflexy hráče.

Podpora MBR Sync umožňuje kombinovat variabilní obnovovací frekvenci se strobováním podsvícení, čímž lze dosáhnout hodnot pod 1 ms MPRT v rozsahu 48–260 Hz. Hráči tak získávají čistý obraz bez kompromisů mezi plynulostí a ostrostí pohybu.

Oba monitory využívají technologii Fast IPS, která spojuje rychlou odezvu s kvalitním podáním barev a širokými pozorovacími úhly 178°/178°. Větší 27" model pokrývá 121,5 % sRGB a 92,3 % DCI-P3, zatímco 23,8" varianta nabízí 111,7 % sRGB a 87,7 % DCI-P3. Jas 300 cd/m² zajišťuje dobrou čitelnost i v jasně osvětlených místnostech.

Full HD rozlišení je v kombinaci s vysokou obnovovací frekvencí stále preferovanou volbou mnoha soutěžních hráčů, protože umožňuje dosahovat velmi vysokých snímkových frekvencí a plně využít potenciál 260Hz panelu. Kompaktnější 23,8" varianta minimalizuje pohyb hlavy a podporuje maximální soustředění, zatímco 27" model nabídne větší plochu a výraznější vizuální zážitek.

Modely 24G4ZR a 27G4ZR jsou vybaveny plně ergonomickým stojanem s výškovým nastavením 130 mm, náklonem, otáčením i funkcí pivot. Nízkoprofilová základna inspirovaná esportem šetří místo na stole a umožňuje pohodlné umístění klávesnice i myši. Třístranný bezrámečkový design usnadňuje vytvoření vícemonitorových sestav a nechybí ani podpora VESA 100 × 100.

Pro uživatele, kteří nepotřebují plnou ergonomii, jsou k dispozici cenově dostupnější varianty 24G4ZRE a 27G4ZRE se stojanem umožňujícím pouze náklon. Výkon panelu však zůstává totožný, takže výběr závisí pouze na preferované velikosti a typu stojanu.

Konektivita zahrnuje dva porty HDMI 2.0 a jeden DisplayPort 1.4. Software G-Menu usnadňuje přístup k nastavení obrazu a herním profilům optimalizovaným pro různé žánry. Technologie Flicker-Free a hardwarová redukce modrého světla pomáhají snižovat únavu očí během dlouhých herních seancí.

Cena a dostupnost

Modely AOC GAMING 24G4ZR, 27G4ZR, 24G4ZRE a 27G4ZRE budou na trhu dostupné od března 2026. Doporučené maloobchodní ceny jsou následující:
  • 24G4ZR: 3 690 Kč / 149 €
  • 24G4ZRE: 3 190 Kč / 129 €
  • 27G4ZR: 4 090 Kč / 169 €
  • 27G4ZRE: 3 690 Kč / 149 €

Zdroj: AOC

