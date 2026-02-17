AOC uvádí monitory GAMING 24G4ZR a 27G4ZR stvořené pro dostupný esport

- Výrobce: AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: dle modelu
- Více informací: https://aoc.com/cz/gaming/monitors/24g4zr
Modely s úhlopříčkami 23,8" a 27" staví na Fast IPS panelech s nativní obnovovací frekvencí 240 Hz, kterou lze jednoduše přetaktovat na 260 Hz prostřednictvím OSD menu nebo softwaru G-Menu. Parametry, které byly ještě nedávno doménou špičkových esportových displejů, se tak stávají dostupnými širšímu spektru hráčů.
Odezva až 1 ms GtG a 0,3 ms MPRT zajišťuje ostré podání rychlých scén bez duchů a rozmazání. Technologie Adaptive-Sync spolu s oficiální kompatibilitou s NVIDIA G-SYNC eliminuje trhání obrazu při kolísání snímkové frekvence. Výsledkem je plynulé a okamžitě reagující zobrazení, které drží krok s rychlými reflexy hráče.
Podpora MBR Sync umožňuje kombinovat variabilní obnovovací frekvenci se strobováním podsvícení, čímž lze dosáhnout hodnot pod 1 ms MPRT v rozsahu 48–260 Hz. Hráči tak získávají čistý obraz bez kompromisů mezi plynulostí a ostrostí pohybu.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Oba monitory využívají technologii Fast IPS, která spojuje rychlou odezvu s kvalitním podáním barev a širokými pozorovacími úhly 178°/178°. Větší 27" model pokrývá 121,5 % sRGB a 92,3 % DCI-P3, zatímco 23,8" varianta nabízí 111,7 % sRGB a 87,7 % DCI-P3. Jas 300 cd/m² zajišťuje dobrou čitelnost i v jasně osvětlených místnostech.
Full HD rozlišení je v kombinaci s vysokou obnovovací frekvencí stále preferovanou volbou mnoha soutěžních hráčů, protože umožňuje dosahovat velmi vysokých snímkových frekvencí a plně využít potenciál 260Hz panelu. Kompaktnější 23,8" varianta minimalizuje pohyb hlavy a podporuje maximální soustředění, zatímco 27" model nabídne větší plochu a výraznější vizuální zážitek.
Modely 24G4ZR a 27G4ZR jsou vybaveny plně ergonomickým stojanem s výškovým nastavením 130 mm, náklonem, otáčením i funkcí pivot. Nízkoprofilová základna inspirovaná esportem šetří místo na stole a umožňuje pohodlné umístění klávesnice i myši. Třístranný bezrámečkový design usnadňuje vytvoření vícemonitorových sestav a nechybí ani podpora VESA 100 × 100.
Pro uživatele, kteří nepotřebují plnou ergonomii, jsou k dispozici cenově dostupnější varianty 24G4ZRE a 27G4ZRE se stojanem umožňujícím pouze náklon. Výkon panelu však zůstává totožný, takže výběr závisí pouze na preferované velikosti a typu stojanu.
Konektivita zahrnuje dva porty HDMI 2.0 a jeden DisplayPort 1.4. Software G-Menu usnadňuje přístup k nastavení obrazu a herním profilům optimalizovaným pro různé žánry. Technologie Flicker-Free a hardwarová redukce modrého světla pomáhají snižovat únavu očí během dlouhých herních seancí.
Cena a dostupnostModely AOC GAMING 24G4ZR, 27G4ZR, 24G4ZRE a 27G4ZRE budou na trhu dostupné od března 2026. Doporučené maloobchodní ceny jsou následující:
- 24G4ZR: 3 690 Kč / 149 €
- 24G4ZRE: 3 190 Kč / 129 €
- 27G4ZR: 4 090 Kč / 169 €
- 27G4ZRE: 3 690 Kč / 149 €
Zdroj: AOC