Asbis CZ rozšířil nabídku o značky SilverStone a Pantum

Společnost Asbis CZ oznámila, že do svého produktového portfolia nově zařadila produkty značek SilverStone a Pantum. Distributor dle svých slov tak rozšířil nabídku o řešení vhodná pro domácnosti i pro pracovní prostředí.
SilverStone
Renomovaná značka SilverStone, založená v roce 2003, je známá především svou schopností skloubit elegantní design s maximální funkčností. SilverStone se zaměřuje na čtyři klíčové produktové kategorie: PC skříně, PC zdroje, chladiče, serverová šasi.
Pantum
Společnost byla založena v roce 2010 a zaměřuje se na vývoj, výrobu a prodej laserových tiskáren, spotřebního materiálu a služeb pro správu tisku. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji nabízí produkty, které kombinují spolehlivost, efektivitu a moderní technologie.
Zdroj: Asbis CZ