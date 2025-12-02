Asus NUC 15 Pro: Pro budoucnost řízenou AI

V dynamickém světě IT, kde profesionálové vyžadují maximální výkon v kompaktním balení, představují Asus NUC 15 Pro a Asus NUC 15 Pro Plus špičková řešení pro vyšší produktivitu. Tato mini PC kombinují vylepšenou AI, pokročilé chlazení a robustní konektivitu, aby uspokojila potřeby cílového trhu od edge computingu po kreativní studia.
Vylepšená AI pro špičkový výkon
Asus NUC 15 Pro a Pro Plus jsou poháněny procesory Intel Core Ultra (Series 2) s integrovanou NPU, která dosahuje až 99 TOPS. Tato vylepšená AI umožňuje lokální zpracování složitých modelů strojového učení, což je ideální pro IT profesionály zaměřené na vývoj AI aplikací.
Distributorem produktů Asus NUC je Asbis CZ.
Novinky o produktech najdete na www.asbis.cz/Asus.
S projekty a dalšími dotazy vám pomůže produktová manažerka Jitka Kliková (klikova@asbis.cz).
Úlohy, jako jsou prediktivní analýza nebo zpracování obrazu, dále akceleruje grafika Intel Arc, což je neocenitelné v průmyslových IoT prostředích. Model Pro Plus přidává podporu až pro 96 GB DDR5 paměti, což umožňuje plynulý multitasking i při náročných úkolech, jako jsou trénink ML algoritmů nebo správa rozsáhlých databází.
Systém je navržen s ohledem na snadnou údržbu a úsporu času IT administrátorů – úložiště a paměť lze upgradovat bez použití nářadí. Flexibilita zajišťuje, že zařízení dokáže růst s vyvíjejícími se potřebami, ať už jde o nasazení v malých firmách nebo velkých podnikových infrastrukturách.
Pokročilé chlazení pro nepřetržitý provoz
Oba modely přinášejí inovativní přístup k chlazení, který zajišťuje spolehlivost i v náročných prostředích. NUC 15 Pro využívá optimalizovaný chladicí systém s nízkou hlučností, ideální pro prostředí, kde je ticho klíčové, jako jsou call centra nebo digitální signage.
Pro Plus jde ještě o krok dál – disponuje chlazením s jedním ventilátorem, které snižuje hlučnost až o 1,2násobek ve srovnání s tradičními systémy. Tento design zaručuje stabilní provoz při vysokém zatížení, například při renderování grafiky nebo správě serverů.
Oba modely navíc splňují vojenskou normu MIL-STD-810H, což zaručuje odolnost proti nárazům, vibracím a extrémním podmínkám. To je zvláště cenné pro mobilní IT týmy, které potřebují řešení schopná fungovat v terénu, například při správě průmyslových zařízení nebo mobilních datových center.
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z listopadu 2025.
Další články si můžete přečíst na webu zde.
Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.
Vyšší produktivita díky inteligentním funkcím
Asus NUC 15 Pro a Pro Plus jsou navrženy s ohledem na vyšší produktivitu profesionálů. Díky podpoře Intel vPro platformy nabízejí vybrané modely vzdálenou správu, automatické aktualizace a pokročilé bezpečnostní funkce, jako je TPM 2.0, které chrání citlivá data.
Modely Pro a Pro Plus vynikají díky podpoře Thunderbolt 4, který umožňuje připojení až čtyř 4K displejů, což je ideální pro multitasking v kreativních studiích nebo analytických centrech. S Wi-Fi 7 dosahující rychlosti až 46 Gb/s a 2,5GbE LAN je zajištěna rychlá a stabilní konektivita, jež podporuje přenos velkých objemů dat, například při střihu videa nebo správě cloudových aplikací. Škálovatelnost zvyšuje možnost připojení dvou SSD disků a podpora PCIe Gen5.
Flexibilita pro každý sektor
Asus NUC 15 Pro a Pro Plus cílí na široké spektrum profesionálů – od retailu a kreativních studií po podnikové IT a průmyslové aplikace. Díky podpoře provozu bez fyzického monitoru jde o ideální řešení pro serverové aplikace, zatímco VESA montáž šetří prostor v kancelářích.
Firmy, které kladou důraz na ekologická řešení a udržitelnost, zase potěší nízká spotřeba energie. Například v retailu lze tyto modely využít pro interaktivní kiosky, zatímco v průmyslu zvládají správu IoT zařízení.
Díky kombinaci výkonu, odolnosti a kompaktnosti jsou tato mini PC připravená splnit nejrůznější požadavky moderních IT prostředí bez ohledu na jejich náročnost. Ať už jde o vývoj AI, správu dat nebo kreativní projekty, Asus NUC 15 Pro a Pro Plus představují investici do vyšší produktivity a dlouhodobé spolehlivosti.