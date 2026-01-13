Asus představuje herní notebook ROG Zephyrus s grafikou NVIDIA GeForce RTX 50

- Výrobce: Asus
- Více informací: https://rog.asus.com/tw/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-duo-16-2023-series/
Řada Asus ROG Zephyrus je navržena jako výkonný, ale zároveň kompaktní herní notebook, který klade důraz na mobilitu bez výrazných kompromisů v oblasti výkonu. Konstrukce kombinuje tenké šasi s prémiovými materiály a důrazem na efektivní chlazení.
ROG Zephyrus G14 a G16
Notebooky ROG Zephyrus G14 (GU405/GA403) a ROG Zephyrus G16 (GU606) jsou vybaveny výpočetním výkonem nové generace a novým displejem třídy HDR, který nabízí vyšší jas a vizuální hloubku pro hráče, kteří chtějí více funkcí v kompaktním zařízení.
Zephyrus G14 (GU405) a G16 (GU606) využívají procesory Intel Core Ultra Series 3, které poskytují flexibilní výkon a NPU s až 50 TOPS pro lokální AI úlohy a AI procesy přímo ve hrách. Model G14 GU405 podporuje GPU až NVIDIA GeForce RTX 5080 pro notebooky, zatímco model G16 GU606 obsahuje až GeForce RTX 5090 s architekturou NVIDIA Blackwell, DLSS 4 a Frame Generation. Maximální TGP grafiky bylo v manuálním režimu zvýšeno až o 23 % — ze 120 W na 130 W u modelu G14 a ze 130 W na 160 W u modelu G16. G14 (GA403) se dodává také s procesorem AMD Ryzen AI nové generace, který nabízí certifikaci Copilot+ a lokální AI výpočty.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Díky výkonu NPU 50 TOPS a Copilot+ přinášejí tyto notebooky akceleraci pomocí AI přímo do zařízení — pro hraní, tvorbu i multitasking, a to bez závislosti na cloudu. Chlazení ROG Intelligent Cooling udržuje oba modely tiché a úsporné i v zátěži díky přepracovanému spodnímu panelu, optimalizovaným ventilačním otvorům a tekutému kovu na procesoru.
Jsou vybaveny novým displejem Nebula HDR s jasem 1100 nitů a vyladěny pomocí enginu Nebula HDR, který přináší sytější detaily, hlubší kontrast a realističtější HDR obraz. Zároveň poskytuje 100% pokrytí DCI-P3 a přesnost barev Delta na úrovni kino kvality. Delší výdrž baterie zajišťuje produktivitu po celý den. Notebook je také vybaven čtečkou SD karet plné velikosti pro snadný přenos médií. Model G14 má hliníkové šasi frézované na CNC s přepracovaným osvětlením Slash a skleněným zrcadlovým povrchem a kombinuje výkon, přenosnost a styl.
ROG Zephyrus Duo 16
Notebook ROG Zephyrus Duo 16 (GX651) se dvěma obrazovkami posouvá všestrannost na další úroveň. Jeho dva dotykové displeje ROG Nebula HDR OLED s rozlišením 3K pracují při obnovovací frekvenci 120 Hz a mají dobu odezvy 0,2 ms. Nabízejí proto plynulý obraz bez trhání a podporují multitasking při hraní her, streamování nebo kreativní práci. Hlavní panel navíc podporuje NVIDIA G- SYNC. Díky nejnovějšímu procesoru Intel a GPU až NVIDIA GeForce RTX 5090 pro notebooky snadno zvládá náročné hry, tvorbu obsahu a práci s AI. ROG Zephyrus Duo má pět provozních režimů, které lze využít při jakémkoli scénáři. ROG Intelligent Cooling obsahuje odpařovací komoru, dva ventilátory a speciální grafitovou fólií – to vše dohromady zajišťuje nejlepší možný výkon a poskytuje maximální flexibilitu pro práci, zábavu i tvorbu.
Zdroj: Asus