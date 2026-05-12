ASUS uvádí na český trh novou generaci Zenbooku DUO se dvěma OLED displeji

redakce
Dnes
ASUS Zenbook DUO UX8407
Autor: ASUS
Společnost ASUS zahájila prodej nové generace notebooku Zenbook DUO UX8407 v České republice. Model přináší dvojici 14" OLED displejů, přepracovanou konstrukci, výkonnější procesory Intel Core Ultra a vylepšený systém chlazení.
  • Výrobce: Asus
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system
  • Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, eD system Slovakia
  • Více informací: https://www.asus.com

Notebook ASUS Zenbook DUO UX8407 pokračuje v konceptu zařízení se dvěma displeji a v nové generaci přináší výrazné konstrukční i výkonnostní změny. Nejviditelnější novinkou je přepracovaný závěs typu hideaway, díky kterému se mezera mezi oběma displeji zmenšila přibližně o 70 %. Výsledkem je kompaktnější konstrukce a vizuálně propojenější pracovní plocha.

Zařízení využívá dva 14" OLED displeje s rozlišením 3K, jasem až 1000 nitů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Obrazovky podporují technologii Dolby Vision a společně vytvářejí rozšířený pracovní prostor vhodný pro multitasking, tvorbu obsahu i profesionální práci s více aplikacemi současně.

Konstrukce notebooku využívá materiál Ceraluminum, který kombinuje keramiku a hliník. Výrobce uvádí vyšší odolnost při zachování nízké hmotnosti a příjemného povrchu. Oproti předchozí generaci je šasi přibližně o pět procent kompaktnější. Klávesnice nově využívá magnetický systém MagLatch s pogo piny, který umožňuje rychlé připojení i odpojení.

O výkon se starají procesory Intel Core Ultra řady 3 až po variantu Intel Core Ultra X9 s TDP 45 W. ASUS uvádí přibližně 28% nárůst výkonu oproti předchozí generaci. Notebook je vybaven dvojicí baterií s celkovou kapacitou 99 Wh, které jsou rozloženy do obou částí konstrukce pro lepší vyvážení a delší výdrž.

Chlazení zajišťuje přepracovaný systém s většími ventilátory a CNC frézovanými ventilačními otvory s větší plochou pro efektivnější proudění vzduchu. Díky tomu má zařízení zvládat i náročnější pracovní zátěž při zachování kompaktních rozměrů.

Zenbook DUO je určen zejména pro profesionály pracující s více aplikacemi současně, tvůrce obsahu, studenty nebo hybridní pracovníky, kteří chtějí rozšířený pracovní prostor bez nutnosti externího monitoru.

Dostupnost a cena
ASUS Zenbook DUO UX8407 je již dostupný v oficiálním e-shopu ASUS a u vybraných maloobchodních partnerů v České republice. 

Zdroj: ASUS

