Channeltrends  »  Novinky

AT Computers v Česku navazuje spolupráci s Fortinetem

Zuzana Peroutková Bičíková
2. 4. 2026
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Mužské a ženské ruce spojující puzzle kousky na barevném pozadí reprezentující týmovou spolupráci spolupráce synergie kreativní problém řešení integrační strategie připojení konceptu.
Autor: Shutterstock
Distributor rozšířil svou nabídku o řešení společnosti Fortinet pro ochranu sítí, zařízení, cloudů a aplikací.

Fortinet je americká kyberbezpečnostní společnost, která vyvíjí a prodává řešení pro ochranu sítí, zařízení, cloudů a aplikací. Známa je hlavně díky firewallům FortiGate a své platformě Security Fabric, která propojuje více bezpečnostních nástrojů do jednoho systému. Díky této integraci lze spravovat celou bezpečnostní architekturu z jednoho rozhraní, což výrazně snižuje složitost a zvyšuje rychlost reakce na útoky.

Výhodu má také v tom, že si vyvíjí vlastní specializované čipy typu ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), které souhrnně označuje jako SPU (Security Processing Units). Zatímco většina konkurentů spoléhá na běžné procesory (CPU), Fortinet přenáší náročné bezpečnostní a síťové operace přímo na hardware, což dramaticky zvyšuje výkon a snižuje latenci.

ATC nabízí Next-Generation Firewally (NGFW), které představují moderní evoluci tradičních firewallů. Zatímco klasický firewall kontroluje, odkud a kam data jdou, NGFW rozšiřuje funkce o pokročilou inspekci, IPS a analýzu aplikací. Aktivně vyhledává a blokuje pokusy o zneužití známých softwarových chyb ještě dříve, než stačí napáchat škody. Dokáže podezřelé soubory zachytit a prověřit a až pak ho pustí do počítače.

Coffee Break: Firmy by měly preventivně analyzovat vlastní zranitelnosti, radí Ondřej Šťáhlavský z Fortinetu

Funguje tedy jako inteligentní brána, která do vaší sítě nepustí nic, co tam nepatří. Obsahují také pokročilé bezpečnostní funkce, které mohou organizacím pomoci plnit požadavky směrnice NIS2.

„Naším cílem je poskytovat vám technologie, které nejen řeší aktuální potřeby, ale jsou připraveny i na budoucí výzvy. Získejte zabezpečení na úrovni velkých korporací, ale za cenu a s náročností, která odpovídá vašim možnostem,“ dodává David Vyvial, senior product manager ATC.

TOP100

Produkty této značky má u ATC na starosti produktový manažer Vojtěch Galda. Pro předběžné informace, cenotvorbu i dostupnost kontaktujte ATC na fortinet@atcomp.cz.

Zdroj: AT Computers

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

