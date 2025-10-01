Channeltrends  »  Novinky  »  AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity

AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Grafy na stole, v pozadí notebook. Profesionálové si podávají ruce při uzavírání kancelářské schůzky. Úspěšné vyjednávání, dohoda mezi různými podnikateli, obchodníky.
Autor: Depositphotos
Nová spolupráce podle zástupců společností umožní zákazníkům v přísně regulovaných odvětvích zavádět inovace v oblasti umělé inteligence.

Společnosti Amazon Web Services a SAP SE oznámily plány na zpřístupnění řešení SAP Sovereign Cloud. Stane se tak v rámci AWS European Sovereign Cloud, nového, nezávislého cloudu pro Evropu, které Amazon podpoří  investicí ve výši 7,8 miliard eur.

Spolupráce staví na dlouholetém partnerství obou společností a komplexním novém přístupu SAP k digitální suverenitě a inovacím v oblasti AI. Řešení SAP Sovereign Cloud jsou cloudová řešení SAP se zvýšenou bezpečností, která jsou v souladu s odvětvovými standardy pro regulovaná odvětví a veřejnou správu.

Partnerství by se konkrétně mělo zaměřit na spojení těchto možností a hluboké znalosti SAP o podnicích s infrastrukturou a provozními zkušenostmi AWS. Cílem je vyhovět potřebám zákazníků v oblasti digitální suverenity v Evropě.

První suverénní cloud v Evropě

AWS European Sovereign Cloud, jehož první Region AWS má být spuštěn v Braniborsku v Německu do konce roku 2025, byl navržen tak, aby poskytoval organizacím veřejného sektoru a zákazníkům v přísně regulovaných odvětvích další možnost volby.

Nabídka může pomoci těmto organizacím splnit jejich specifické potřeby v oblasti digitální suverenity, včetně požadavků na rezidenci dat, provozní autonomii a odolnost. AWS European Sovereign Cloud bude navíc oddělený a nezávislý na stávajících regionech AWS a nebude kriticky závislý na infrastruktuře mimo EU.

Řešení SAP Sovereign Cloud jsou již dostupná v AWS v Austrálii a na Novém Zélandu (od roku 2023), ve Velké Británii (od roku 2024), Kanadě a Indii (od roku 2025), a přidání možností SAP do AWS European Sovereign Cloud představuje významný milník pro zákazníky v celé Evropě.

Pomoc pro regulovaná odvětví a samosprávy

„Jsme rádi, že řešení SAP Sovereign Cloud budou dostupná v AWS European Sovereign Cloud. To poskytne organizacím větší výběr při plnění požadavků na suverenitu a současně využití nejlepších cloudových technologií ve své třídě,“ říká David Brown, viceprezident pro výpočetní technologie a strojové učení v AWS.

„SAP a AWS sdílejí společnou vizi – chceme zajistit našim zákazníkům přístup k nejpokročilejším řešením v oblasti suverenity, aby se organizace mohly soustředit na inovace a dosahování měřitelných výsledků. Těšíme se na další spolupráci se SAP a na to, jak budou organizace v celé Evropě inovovat s AWS European Sovereign Cloud,“ dodává.

„Díky rozšířeným nabídkám SAP Sovereign Cloud umožňujeme zákazníkům ze všech odvětví využít plnou sílu cloudových inovací a AI,“ komentuje Thomas Saueressig, člen představenstva SAP SE pro zákaznické služby a dodávky.

„Zavedením portfolia SAP Sovereign Cloud v AWS European Sovereign Cloud získávají zákazníci přístup ke komplexnímu souboru našich suverénních cloudových řešení, které jsou navíc posílena důvěryhodným a dlouholetým partnerstvím s Amazon Web Services,” uzavírá.

Zdroj: AWS, SAP 

