Bezpečnost bez filtrů: V říjnu míří do Prahy konference, která ukáže, jak čelit kyberhrozbám

Dnes
Synology Security Solutions Day
Ve čtvrtek 30. 10. se ve Fantově budově koná Synology Security Solutions Day, prostor pro setkání komunity, výměnu zkušeností a navázání kontaktů napříč obory.

Kybernetické útoky nejsou otázkou „jestli“, ale „kdy“. Firmy všech velikostí dnes čelí rostoucímu tlaku — ať už jde o ransomware, phishing, insider threat nebo úniky dat. V reakci na tuto realitu přichází Security Solutions Day 2025, odborná konference zaměřená na kyberbezpečnost bez filtrů a marketingových klišé. Akce se uskuteční ve čtvrtek 30. října v ikonické Fantově budově na pražském Hlavním nádraží.

Cílem je praxe, ne těžkopádná teorie

Od 10:00 do 16:30 čeká účastníky program složený z živých ukázek, expertních prezentací a případových studií. To vše s jediným cílem – ukázat, jak efektivně chránit IT infrastrukturu a reagovat na bezpečnostní incidenty, když už k nim dojde.

Tématem letošního ročníku je „Kyberbezpečnost bez filtrů“. Místo obecných doporučení se organizátoři soustředí na to, co skutečně funguje. Účastníci se dozvědí, jak vypadá kyberútok v praxi, jaké chyby ho umožnily a jaká obrana ho může zastavit. Vše bez zbytečné omáčky, rovnou z první linie digitálního boje.

Zkušení odborníci

Jedním z hlavních řečníků bude Ing. Miloslav Urbiš, expert na bezpečnostní architekturu, známý především svým otevřeným přístupem a orientací na konkrétní řešení. Spolu s ním vystoupí také odborníci z platformy 365tipu, kteří se dlouhodobě věnují edukaci IT komunity a analyzují reálné útoky, slabiny firemní obrany i chyby v nastavení systémů.

Budou se věnovat například tomu, jak selhává MFA, když je špatně implementováno, jak útočníci zneužívají běžné chyby ve VPN připojení nebo jak jednoduše lze obejít neaktuální EDR systémy. A především – jak těmto hrozbám předcházet, aniž by bylo nutné přestavět IT strukturu od základů.

Demonstrační ukázka útoků a obrany proti nim

Silným prvkem konference budou živé ukázky útoků a bezpečnostních řešení v reálném čase. Na vlastní oči uvidíte, jak vypadá průnik do firemní sítě, jak se šíří ransomware a jaké chyby v konfiguraci vedou k fatálním následkům.

Naživo budou předvedena také funkční řešení – například jak správně nasadit pokročilou detekci hrozeb, jaké možnosti nabízí moderní firewalling a jak automatizovat reakci na incidenty bez ztráty kontroly.

Technologie a partneři, kteří tvoří standard

Zázemí akce tvoří silní technologičtí i mediální partneři. AMD, Bitdefender, Fortinet a Computer Trends se na akci podílejí nejen jako sponzoři, ale i jako odborní garanti. Díky jejich přítomnosti bude možné konzultovat konkrétní scénáře, vyzkoušet si demo řešení a získat přístup k aktuálním novinkám ze světa IT bezpečnosti.

Cyber25

Networking a prostor pro sdílení

Security Solutions Day není jen o přednáškách – je to prostor pro setkání komunity, výměnu zkušeností a navázání kontaktů napříč obory. Během celého dne bude k dispozici občerstvení, chill-out zóny a příležitosti k individuálním rozhovorům s řečníky i partnery.

Registrace je zdarma, ale kapacita omezená

Účast na konferenci je zcela zdarma, registrace probíhá online na stránkách akce – kapacita je limitovaná!

