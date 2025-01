Jan Duda (PCV Computers): Bezpečnost z jiného pohledu

Bezpečnost je alfou a omegou dnešního IT světa. Stačí otevřít jakýkoli zpravodajský web a najdete hrozivé články o kybernetických útocích, pravděpodobně znáte někoho, koho postihl nějaký druh útoku. Společným jmenovatelem úspěšných útoků je, že investice do bezpečnosti přicházejí až ex post, protože do té doby jejich IT správce (často bohužel i externí firma) přece vědí, co dělají, a zákazníkovi investice nenavrhnou.





Někdy je to také proto, že tito správci – a ruku na srdce, jsou téměř jistě i mezi čtenáři – se s takovým útokem ještě nesetkali a jsou přesvědčeni, že je to jen bublina tahající peníze z kapes zákazníků.

Pochybení může být fatální

Jan Duda jednatel, PCV Computers

Jeden hrozivý případ jsem nedávno řešil. Ozval se mi koncový zákazník, zda mohu pomoci. IT správce terminoval VPN na NAS, do které zároveň zálohoval celý systém. A jako správce se mohl na vlastní počítač připojit bez VPN, jen pomocí RDP. Vždyť co se může stát?

No, stalo se, že dvě stě pracovníků téměř dva týdny stálo a data se zachránit nepodařilo. Naštěstí bylo dost dat na noteboocích manažerů mimo firmu a většina vytištěná, ale škody byly i tak obrovské.

Šokující pro mě byl telefon majitele: „Pane Dudo, ale on se od té doby hodně snaží, já stále nevím, zda za to mohl, mám ho povýšit, nebo propustit?“ Asi tušíte můj názor.

Z mého pohledu je potřeba se na bezpečnost dívat jako na celek. Není potřeba kupovat rolls royce zvučného jména, často jde jen o propracovaný marketing, ale je potřeba sledovat parametry, podporu, školení, zkrátka celkový obraz výrobce.

Odkud je váš výrobce?

V poslední době se mluví o tom, že čínští výrobci představují určité bezpečnostní riziko. Zcela určitě ne všichni a jsou tací, kteří problém nepředstavují, ale je potřeba se trochu mít na pozoru. Už jen proto, aby jednoho dne nepřišel NÚKIB s doporučením, či dokonce nařízením a nemuseli jsme prvky měnit.

Čínští výrobci na tento stav reagují stěhováním do zahraničí a věří, že trh toto akceptuje. Existuje však řada výrobců, kteří anabázi stěhování nemusejí absolvovat, jelikož nikdy nebyli čínští. V naší nabídce je to zejména Grandstream.

Tato značka, která je na trhu už více než 25 let, vždy sídlila v Bostonu v USA. Technická podpora pro EU od samých začátků sídlí v Maroku. Výroba je samozřejmě v Číně, to nemá smysl tajit, nicméně firmware, práva a vývoj jsou stále lokalizovány do USA.

Přestože jsou zpravidla takové značky výrazně dražší než jejich asijští konkurenti, v tomto případě je opak pravdou. Cena je velmi konkurenceschopná a z celé značky a jejího interního nastavení je cítit něco jiného, než obvykle nákupčí znají.

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu ChannelWorld z listopadu 2024. Můžete si ho objednat i v elektronické podobě.

Ukažte mi jiného výrobce, kde přiletí prezident pro Evropu (člen nejvyššího vedení) a zajde na kávu s malými resellery bez ohledu na to, zda prodají pět, deset nebo sto switchů, a všem naslouchá. Jsem přesvědčený, že i proto prodej této značky v ČR výrazně roste.

Bezpečnost komplexně

V poslední době se Grandstream vrhl i do segmentu bezpečnosti. Svou řadou GCC pokrývá veškeré potřeby malých a středních firem. Nechal jsem tuto řadu otestovat resellery, kteří se bezpečností zabývají, a byli naprosto překvapení. Za zlomek ceny, v řádech do 5000 Kč, drželi v ruce zařízení, jehož konkurenti zpravidla začínají o 500 % dráž. Po otestování se mi zařízení z pravidla nevrátilo, což je to nejlepší vysvědčení.

Bezpečnost v rámci firmy však není jen kvalitní firewall, antivir a zálohování, ale je také potřeba umět využívat jeho možnosti, ale také možnosti přístupových bodů, switchů a dalších zařízení v síti. A zde často jako prodejci pokulháváme, ať už z důvodu času, nebo jak jsem nastínil, také přesvědčení, že víme vše.

Trh a zařízení se však výrazně vyvíjejí a kvalitní vzdělávání je dnes nutností, pokud chceme stále poskytovat kvalitní služby. I na to samozřejmě výrobci myslí, proto poskytují různé akademie, školení, workshopy. Nejinak je na tom samozřejmě i zmíněný Grandstream.

Ať se, jak věřím, rozhodnete jeho produkty vyzkoušet, nebo zvolíte jiného výrobce, apeluji na vás, vzdělávejte se, ať je takových odstrašujících příkladů, jaký jsem popsal v úvodu, co nejméně. Na shledanou na příštím školení, třeba u nás, v Českých Budějovicích.