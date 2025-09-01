Canalys: Nařízení o ekodesignu razantně zbrzdilo evropský trh chytrých telefonů

Společnost Canalys (součást skupiny Omdia) přináší přehled o trhu chytrých telefonů v Evropě, z nějž vyplynulo, že dodávky ve druhém čtvrtletí letošního roku klesly o 9 % na 28,7 milionu kusů.
Poptávku nadále omezuje nízký zájem spotřebitelů a nejisté ekonomické perspektivy. Analytici dokonce zjistili, že Evropa v druhém kvartálu v oblasti mobilů zaznamenala dokonce nejhorší výkon ze všech sledovaných regionů.
Čtyři z pěti v záporných číslech
Sebevědomé vedení si mezi vendory udržel Samsung, a to i přes meziroční pokles o 10 % na 10,3 milionu kusů. Pokles v objemu dodávek ovlivnil fakt, že výrobce kvůli předpisům o ekologickém designu neuvedl na trhy EU model Galaxy A06.
Druhým největším prodejcem byl v Evropě Apple, jenž oslabil o 4 % na 6,9 milionu kusů. Konzistentní výkon řady iPhone 16 částečně pomohl kompenzovat užší portfolio pokrývající méně cenových segmentů než ve druhém čtvrtletí roku 2024.
Na třetím místě s poklesem o 4 % na 5,4 milionu kusů skončilo Xiaomi. Managementu jistě dělá radost jeho silný návrat v Itálii, kde značka meziročně vzrostla o více než 50 %. První pětku uzavírá Motorola (propad o 18 %) a Honor (růst o 11 %).
Sklady jsou plné
„Hráči v evropském odvětví chytrých telefonů mají za sebou těžké první pololetí,“ konstatuje Aaron West z Canalysu. „Vedle slabé poptávky koncových uživatelů a konzervativními strategiemi v oblasti skladových zásob se museli potýkat i s nařízením EU o ekodesignu, jež vstoupilo v platnost na konci června.“
Výrobcům se podle analytika nepodařilo vytvořit si zásoby před 20. 6., jelikož distribuční kanály nepřijímaly nadbytečné zásoby. „Navíc někteří největší operátoři vyžadovali, aby zařízení v jejich portfoliu byla v souladu s předpisy již několik měsíců předem,“ upřesňuje West.
„Zdravá dynamika distribučních kanálů však vytváří podmínky pro růst trhu v druhé polovině roku, protože hráči v tomto odvětví se snaží získat pozitivní návratnost z dynamiky velkých uvedení nových produktů na trh,“ dodává na optimismu analytik Canalysu.
Trh poroste jen kosmeticky
„Vliv na trhu se nadále přesouvá k pěti největším hráčům, kteří ve druhém čtvrtletí roku 2025 dosáhli rekordního podílu na trhu ve výši 87 %,“ komentuje dále Runar Bjørhovde z Canalysu. Konkurence v rámci distribučního kanálu je navíc brutální.
Evropský trh chytrých telefonů podle Canalysu prochází složitým obdobím, analytici ale předpokládají, že do roku 2026 se vrátí k růstu – pomůže trend nahrazování levnějších zařízení a čím dál všestranněji využitelnější funkce umělé inteligence.
„Naše dlouhodobé výhledy růstu jsou však skromné, protože do roku 2029 očekáváme, že trh poroste v průměru jen o 1,7 % ročně,“ říká Bjørhovde. „Proto musí hráči v tomto odvětví vědět, proč a jak jejich zákazníci nakupují.“
Tabulka – Vývoj evropského trhu chytrých telefonů v 2Q25 (miliony kusů)
|
Výrobce
|
Prodej 2Q25
|
Podíl 2Q25
|
Prodej 2Q24
|
Podíl 2Q24
|
Meziroč. změna
|
1. Samsung
|
10,3
|
36 %
|
11,3
|
36 %
|
–10 %
|
2. Apple
|
6,9
|
24 %
|
7,2
|
23 %
|
–4 %
|
3. Xiaomi
|
5,4
|
19 %
|
5,6
|
18 %
|
–4 %
|
4. Motorola
|
1,5
|
5 %
|
1,9
|
6 %
|
–18 %
|
5. Honor
|
0,9
|
3 %
|
0,8
|
3 %
|
11 %
|
ostatní
|
3,7
|
13 %
|
4,8
|
15 %
|
–22 %
|
Celkem
|
28,7
|
100 %
|
31,6
|
100 %
|
-9 %
Zdroj: Canalys