Čechům vadí nejvíc spamy a irelevantní reklama na sociálních sítích

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Podnikatelka v kostýmku sedí na pracovišti, dívá se na obrazovku notebooku a rukou ukazuje gesto „stop“, což symbolizuje koncept zastavení nevyžádaných e-mailů. Koncept nejistoty osobních údajů.
Autor: Shutterstock
Čím vyšší věk, tím více lidí považuje spamové e-maily za problém, zjistilo Enehano.

Společnost Enehano na základě průzkumu mezi 1 050 respondenty zjistila, že Češi jsou sice technologickým a digitálním inovacím nakloněni, ale zároveň nejsou slepí vůči chybám a nedostatkům.

Pokud se tyto inovace nezvládnou nebo ignorují, 89 % zákazníků vadí negativní důsledky, které z toho vyplývají. Obzvlášť obtěžující jsou pro ně irelevantní komerční sdělení v e-mailu a na sociálních sítích. Více než třetině zákazníků vadí také zbytečné návštěvy poboček a nemožnost vyřídit některé úkony online.

Zákazníci chyby neodpouštějí

Data z průzkumu potvrzují, že poskytovat kvalitní služby nebo produkty bez využívání inovací většině zákazníků nestačí. Očekávají kvalitnější zákaznický servis a ignorování nových technologických a digitálních možností jim vadí. Stejně tak jako jejich nezvládnuté nasazení do provozu.

Michal Mravinač posiluje Synequs, bude řídit aktivity v Nizozemsku

„V poslední době se s technologickými inovacemi doslova roztrhl pytel a nové přicházejí rychleji, než firmy mnohdy stačí implementovat ty předchozí. Setkáváme se s tím, že se tak dostávají do určité paralýzy – chtěly by dělat všechno, ale vlastně nedělají nic. Nebo se snaží s něčím přijít za každou cenu, navzdory nedostatkům a chybám,“ popisuje Michal Mravinač, obchodní ředitel Enehana.

Takové ignorování inovací nebo jejich špatné uchopení ovšem přináší důsledky, které se zákazníků dotýkají. A 9 z 10 Čechů tyto nedostatky nebo problémy vadí. Vůbec nejkritičtější jsou v tomto ohledu mladší lidé ve věku mezi 18 a 35 lety. Ani ve starších ročnících ale data neukazují žádnou výrazně vyšší shovívavost.

Proč mi to posíláte?

Enehano zjistio, že nejčastějším trnem v oku jsou pro Čechy spamové emaily, které lidem nabízejí pro ně irelevantní věci nebo služby. Přestože už se jedná o evergreen, stále se to hojně děje a lidem to pořád vadí.

Konkrétně 56 % českých zákazníků tato praktika obtěžuje. A ve sledované skupině respondentů od 18 do 65 let platí přímá úměra – čím vyšší věk, tím více lidí považuje spamové emaily za problém.

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku
Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku
0:00/

Možná překvapivě to platí i o otravné a irelevantní reklamě na sociálních sítích, která vadí 48 % českých zákazníků. Zde je rozdíl mezi nejmladší a nejstarší částí ekonomicky aktivní populace ještě výraznější. Zatímco taková reklama vadí na sociálních sítích 57 % lidí ve věku okolo 60 let, mezi Čechy od 18 do 26 let je to jen třetina.

Další skupina prohřešků souvisí především s fungující digitalizací služeb. Téměř 40 % zákazníků nebo klientů vadí nezbytná návštěva firmy či pobočky kvůli maličkostem nebo formalitám, respektive nemožnost vyřídit své požadavky nebo reklamace online. Tyto nedostatky nejvíc vadí lidem ve věku okolo 30 let a o něco více ženám než mužům. 

Které důsledky nezvládnutých inovací vám jako zákazníkovi vadí?

Podíl

Spamové emaily, které mi nabízí věci a služby, co mě nezajímají.

56,4 %

Otravná a pro mě nepodstatná reklama na sociálních sítích.

47,9 %

Nezbytná osobní návštěva firmy či pobočky kvůli maličkostem či formalitám.

38,8 %

Nemožnost vyřešit požadavky či reklamace online.

38,5 %

Opětovné zadávání informací (při komunikaci, přihlašování atp.).

33,2 %

Nemožnost zjistit stav mých požadavků či objednávek online.

29,8 %

Firmy nemají veškeré informace na jednom místě, musím komunikovat na mnoha místech, když mám dva a více požadavků.

27,9 %

Neexistující online portály pro odbavení a sledování mých požadavků, mého nákupního score, historie a hodnocení.

17 %

Žádné z uvedených

11 %

Zdroj: Enehano

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

