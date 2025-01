ChannelWorld Awards 2023 mají své vítěze

ChannelWorld Awards 2023, sedmnáctý ročník ankety pořádané vydavatelstvím Internet Info DG a magazínem ChannelWorld, zná své vítěze. Hodnocení od 651 českých a slovenských partnerů rozhodla o nejlepších výrobcích a distributorech obou trhů ve třinácti kategoriích.





V kategorii českého broadline distributora nedošlo k žádnému překvapení. Vítězem se stala společnost AT Computers, která si nejvyšší ocenění odnesla i v sesterské kategorii nejlepšího broadline distributora na Slovensku.

Podobné vysvědčení jako v minulém roce dostala za český trh společnost SWS, která obhájila druhou příčku. Pořadí se nezměnilo ani na třetím místě, které opět putovalo ke společnosti eD system. Na slovenském trhu si eD meziročně polepšilo na druhou příčku a milým bronzovým překvapením byl úspěch společnosti WESTech.

Video – Poděkování hlasujícím společnosti WESTech

Vítězství v kategorii VAD obhájila Zebra systems, na druhou příčku poskočila společnost ALEF Distribution. Bronzovou pozici si stejně jako loni odneslo Alternetivo. Triumf v kategorii slovenských VAD pak znovu obhájil ASBIS SK.

Tradičně nejdynamičtější kategorie specializovaných distributorů se vrátila do zajetých kolejí. Titul po roční pauze putoval do rukou společnosti LAMA Plus. Na druhé místo vyskočila společnost i4wifi, třetí místo zopakovala společnost KRUP.

Osm kategorií výrobců přineslo překvapení jen v jedné kategorii, ale o to větší. V nesmírně vyrovnané a dramatické bitvě mezi výrobci počítačů se vítězně prosadilo Lenovo. Ostatních sedm vítězů obhájilo svá loňská prvenství.

„Gratuluji všem vítězům a oceněným. Velké díky patří i partnerům, kteří českému a slovenskému channelu vystavili pomyslné vysvědčení. Boj v některých kategoriích je skutečně těsný a mohou rozhodovat i setiny, proto bych ráda zdůraznila, že každý hlas může být ten rozhodující,“ uvedla šéfredaktorka ChannelWorldu Zuzana Peroutková Bičíková.

Výsledky ChannelWorld Awards 2023

Vítěze v pěti kategoriích distributorů určoval stejně jako v minulých ročnících průměr hodnocení šesti aspektů obchodní spolupráce, od ceníku a logistiky až po úroveň komunikace, eventů či přístupu vůči partnerům.

V osmi kategoriích výrobců opět rozhodovalo stejně detailní hodnocení jako u distributorů s pěti konkrétními aspekty spolupráce.

VÝROBCI

Výrobce bezpečnostních řešení roku: ESET

Výrobce počítačů roku: Lenovo

Výrobce mobilních zařízení roku: Samsung

Výrobce tiskových zařízení roku: Epson

Výrobce serverů roku: Dell Technologies

Výrobce síťových prvků roku: TP-Link

Výrobce storage roku: Synology

Výrobce podnikového softwaru roku: Acronis

DISTRIBUTOŘI

Broadline distributor roku

AT Computers SWS eD system

Broadline distribútor roka

AT Computers SK eD system Slovakia WESTech

Distributor s přidanou hodnotou roku

Zebra systems ALEF Distribution CZ Alternetivo

Distribútor s pridanou hodnotou roka

ASBIS SK (neuděleno) (neuděleno)

Specializovaný distributor roku

LAMA Plus i4wifi KRUP

Spuštění hlasování 18. ročníku je naplánováno na 1. 1. 2025 a poběží do 30. 6. 2025.

Zdroj: ChannelWorld