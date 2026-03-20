Češi berou mobily pragmaticky, polovina někdy vlastnila model z druhé ruky

Zuzana Peroutková Bičíková
20. 3. 2026
Darování použitých mobilních telefonů. Vložte starý mobilní telefon do kartonové krabice plné použitých smartphonů. Darování, elektronický odpad, charita zaměřená na elektronický odpad, koncept recyklace
Autor: Shutterstock
Obliba repasovaných chytrých telefonů v České republice roste, profesionálně repasovaná zařízení se u nás poprvé vyrovnala prodejům mezi spotřebiteli.

Společnost Recommerce publikovala druhou edici svého barometru trhu s použitými chytrými telefony v České republice. Průzkum realizovaný agenturou Kantar ukázal, že český trh se rychle profesionalizuje a zároveň výrazně digitalizuje. Ačkoli 88 % smartphonů aktuálně v používání bylo nově zakoupených – což je jedna z nejvyšších hodnot v Evropě – tento podíl postupně klesá a naznačuje rostoucí otevřenost vůči cirkulárním alternativám.

Česká republika podle Recommerce nedávno dosáhla významného milníku – z dotazování vyplynulo, že 47 % spotřebitelů už někdy vlastnilo použitý smartphone. Trh je navíc poprvé téměř dokonale vyvážený mezi profesionální renovací a prodejem mezi spotřebiteli. Profesionálně repasované zařízení si pořizuje 28 % zákazníků, zatímco pro C2C transakce se rozhoduje 27 %.

Mobil na pár kliků

Nákupní proces je v Česku navíc výrazně digitalizovaný. Online kanály jsou primární volbou pro 81 % spotřebitelů, což je výrazně více než na Slovensku a dokonce i více než v Německu. Digitalizace bude dále sílit, protože 84 % zákazníků plánuje využít internet i při svém příštím nákupu.

Naopak zájem o kamenné prodejny prudce klesá – záměr nakupovat offline spadl na 43 %, což je nejnižší hodnota v Evropě. Přesto si specializované prodejny elektroniky a obchody zaměřené na repasované produkty udržují vysokou míru důvěry, protože je za bezpečnou volbu považuje téměř polovina populace.

Hlavní motivátor pro nákup repasovaného zařízení? Cena, shoduje se 68 % českých spotřebitelů. Stále častěji však nejde jen o úsporu, ale o možnost pořídit si díky nižší ceně model vyšší třídy, což zmiňuje 24 % kupujících. Spotřebitelé zároveň přikládají větší váhu i dalším kritériím.

Přibližně 23 % respondentů považuje za zásadní záruku poskytovanou k repasovanému zařízení a stejný podíl zohledňuje také ekologický dopad, zejména opětovné použití a recyklaci. Rozhodování se tak stává vyváženějším a méně čistě cenově orientovaným.

Překvapivě štědří Češi

Český trh výkupu starých zařízení patří v současnosti k nejméně aktivním v Evropě. Pouze 28 % spotřebitelů prodalo svůj předchozí smartphone, což je výrazně méně než evropský průměr. Velká část uživatelů – celkem 43 % – si starý telefon ponechává jako záložní zařízení.

Výhled do budoucna je však optimističtější. Záměr prodat svůj současný telefon deklaruje 36 % spotřebitelů, což se blíží evropskému průměru. Poprvé v historii navíc počet lidí, kteří plánují telefon prodat, převyšuje počet těch, kteří si jej chtějí ponechat. Zajímavým fenoménem je také vysoká míra sociální cirkulárnosti: téměř čtvrtina spotřebitelů je ochotna svůj telefon v budoucnu darovat zdarma.

„Česká republika je jedinečný trh charakterizovaný vysokou digitální vyspělostí a vyváženou důvěrou mezi kanály C2C a profesionálně repasovanými zařízeními. S historickou mírou přijetí 47 % a 84 % budoucích kupujících, kteří plánují využívat online kanály, je český trh jedním z nejvíce ‚online-first‘ prostředí v naší evropské studii,“ komentuje Tomáš Chrastil, sales manager CEE ve společnosti Recommerce.

Podle něj je klíčové dále posilovat profesionální renovaci, která nabízí vyšší kvalitu a bezpečnost než C2C trh. Recommerce věří, že díky vysoké důvěře spotřebitelů ve specializované prodejce může segment repasovaných zařízení v ČR během příštího roku dosáhnout pětiprocentního tržního podílu.

Zdroj: Recommerce

