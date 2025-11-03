Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Češi jsou málo obezřetní, každý druhý se už setkal s online podvodem

Češi jsou málo obezřetní, každý druhý se už setkal s online podvodem

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Mobilní aplikace pro bankovní transakce, koncept elektronických peněz. Ruka drží smartphone, ze kterého vylétají symbolické dolary, druhá ruka ukazuje na vznášející se bankovní kartu. Minimalistická umělecká koláž.
Autor: Shutterstock
Desetina dotázaných přišla o menší finanční částku, aniž by si toho všimla, zjistila společnost Ayden. Se sociálním inženýrstvím se už setkala čtvrtina mladých Čechů.

Aktuální průzkum společnosti Ayden mezi tisícovkou českých zákazníků odhalil, že online podvody nejsou výjimkou, jak si mnozí lidé myslí, ale zcela běžnou součástí života Čechů. Téměř polovina dotázaných se totiž stala obětí podvodů, nejčastěji formou zneužití platebních údajů nebo falešné komunikace.

Odborníci upozorňují, že podvody často začínají nenápadně – útočníci zneužijí údaje z platební karty obětí a provedou malou transakci v hodnotě pár stovek korun. Ověří si tím, že karta funguje a není zablokovaná.

Pokud platba projde, mohou následovat další, výrazně vyšší sumy. Desetina dotázaných tak přišla o částky menší než 800 Kč, aniž si toho zpočátku vůbec všimla. Celkem se s krádeží platebních údajů setkalo 11 % respondentů.

Haló, tady sociální inženýr

Nebezpečným a v poslední době čím dál častějším trendem je podle Aydenu i tzv. sociální inženýrství, při kterém podvodník např. v roli policisty nebo zaměstnance banky přesvědčí oběť, aby sama sdělila citlivé údaje nebo provedla nebezpečný úkon.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
0:00/

Takovou manipulaci zažilo více než 10 % lidí, přičemž v 26 % případů se jednalo o mileniály a gen Z, tedy generace, které jsou nejvíce online – a tedy nejvíce zranitelné.

„Online útokům lidé čelí každý den – a přestože jsou opakovaně varováni články i reportážemi, nestačí to,“ konstatuje Matouš Michněvič, country manager společnosti Adyen pro střední a východní Evropu.

„Naštěstí u plateb dnes fungují bezpečnostní mechanismy, které jsou přímo součástí platebního procesu. A právě v situacích, kdy rozhodují vteřiny, je klíčové, aby systém zasáhl dřív než lidská chyba,“ dodává.

Lidé se učí bránit

Průzkum ukázal, že čeští zákazníci jsou v otázkách online bezpečnosti čím dál proaktivnější. Biometrické ověření pomocí otisku prstu nebo rozpoznání obličeje při placení využívá 26 % lidí.

Mění se i digitální návyky – pětina respondentů uvedla, že už s sebou vůbec nenosí klasickou peněženku a spoléhá jen na mobil, kartu nebo chytré hodinky. Přestože někteří nakupující stále váhají, zda si platební údaje ukládat do zařízení, právě to může při správném nastavení a ověření zvýšit nejen pohodlí, ale i bezpečnost.

„Klíčové je uvědomit si, že pohodlí a bezpečnost by měly jít ruku v ruce. Proto musí ochrana fungovat automaticky a v reálném čase. Ne rušit, ale pomáhat. Ideální je, když zákazník ani neví, že za něj systém mezitím odfiltroval něco podezřelého,“ vysvětluje Michněvič.

Zdroj: Ayden

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

