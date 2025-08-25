Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy

Společnost Fixed.zone ve spolupráci s Instant Research zjistila, že Češi mají ve svém mobilním příslušenství uložené miliardy korun. Lidé ve věku 18–65 let podle průzkumu vlastní příslušenství k mobilním telefonům, tabletům a nositelné elektronice za více než 42 miliard korun. Nejvíce do něj investují mladí lidé a muži, největší část těchto peněz připadá na sluchátka, nabíječky a powerbanky.
Téměr 80 miliard korun v mobilech
Fixed uvádí, že průměrná cena mobilního telefonu v populaci 18–65 let je v České republice kolem 11 400 korun. V příslušenství má pak každý Čech průměrně 6 200 korun, tedy více než polovinu ceny telefonu. Dohromady mají Češi v mobilních telefonech uložených téměř 78 miliard a v příslušenství přes 42 miliard korun.
„Celková částka přesahující 42 miliard korun ukazuje, že mobilní technologie už nejsou jen pracovní pomůcka. Jsou také módním doplňkem a zdrojem zábavy. Tento segment trhu roste, i když samotný trh s telefony stagnuje,“ říká Petr Bartoň,datový ekonom ze společnosti Datarun.
Doplňky chytřejší než mobily
Podle obchodního ředitele české společnosti Fixed Daniela Havnera čísla dokazují, že lidé vnímají příslušenství jako důležitou součást svého života. Podle něj do doplňků investují, aby si užili pohodlnější, stylovější a bezpečnější používání technologií.
„Potvrzuje se, že příslušenství pro mobilní zařízení je významný a rostoucí segment, ve kterém se vedle mobilních telefonů točí miliardy korun,“ dodává Daniel Havner. Podle Petra Bartoně lze očekávat, že nákupy mobilního příslušenství porostou i nadále rychleji než nákupy samotných telefonů.
„Jsou za tím dva trendy, a to technologický a demografický. Jsme v období, kdy se technologie chytrých doplňků telefonů rozvíjejí rychleji než samotné telefony, které dnes slouží jako základní procesor, jehož využití postupně rozšiřujeme právě nejrůznějšími doplňky. Samotný procesor pak nepotřebujeme obměňovat tak často,“ popisuje Petr Bartoň.
Nejvíce lidé investují do sluchátek
Fixed v průzkumu zjistil, že nejvíce peněz mají lidé zainvestovaných ve sluchátkách, průměrně jde o 1 900 korun na osobu. Jedná se tak o necelých 31 % z celkové částky, kterou mají ekonomicky aktivní Češi v příslušenství.
Následují nabíječky s 24,5 % (každý v průměru 1 500 korun) a powerbanky s 14,6 % (každý zhruba 900 korun). Další peníze mají lidé v příslušenství, jako jsou kryty, pouzdra, držáky, stojany, lokátory, klávesnice, kabely, redukce, stylusy nebo světla.
Mladí lidé mají v příslušenství k nositelné elektronice a mobilním telefonům zainvestovaných nejvíce peněz, jedná se o téměř 8 tisíc korun. S rostoucím věkem obyvatelstva naopak finanční částka příslušenství klesá. Například lidé starší 54 let v něm mají o více než 3 tisíce korun méně než nejmladší věková skupina 18–26 let.
„S tím, že největšími uživateli doplňků je mladší generace, která si osvojuje mobily i k těm činnostem, ke kterým měla starší generace počítače, bude celková poptávka na trhu dále růst,“ míní Petr Bartoň.
Důvodem je podle něj to, že na mobilech odchované generace budou tvořit stále větší procento populace. Více do mobilního příslušenství pak investují také muži než ženy, a to zhruba o 700 korun (muži v něm mají přibližně 6 500 korun).
U Čechů vede Samsung, Xiaomi a iPhone
Průměrná cena mobilního telefonu v České republice je podle průzkumu 11 400 korun. Nejvíce za něj utrácejí lidé ve věku 18–26 let, nejméně pak lidé nad 54 let. S rostoucím věkem tedy cena telefonu klesá.
To je podle analytiků dané zejména tím, že téměř polovina nejmladší věkové skupiny vlastní iPhone. Dražší telefony si pořizují také muži. Investují do nich v průměru o 1 500 korun více než ženy.
Nejrozšířenější značkou mobilních telefonů je mezi Čechy ale Samsung, ten vlastní 28,2 % dotázaných respondentů. Následuje Xiaomi s 25,4 % a iPhone s 23,7 %. Samsung mají převážně lidé ve středním věku 36–53 let, jedná se dohromady o 60,7 % dotázaných v této věkové skupině.
Mobilní telefony Xiaomi si pak nejméně pořizují lidé ve věku 18–26 let. Ostatní mobilní značky, jako je například Motorola, Honor, Vivo, OnePlus nebo Google, se na rozdíl od výše zmíněných vyskytují s velkým odstupem, a to v řádech jednotek procent.
Nový telefon každé 4 roky
Každý Čech v průměru obměňuje svůj starý telefon za nový jednou za čtyři roky. Nejčastěji kupují nové telefony lidé středního věku, a to přesně po čtyřech letech. Nejméně často pak pořizují nový mobilní telefon lidé nad 54 let, obměna za starý jim stačí jednou za čtyři a půl roku.
Průzkum pro českou firmu Fixed.zone byl realizovaný na vzorku 1 048 respondentů ve věku 18–65 let, z čehož bylo 529 mužů a 519 žen. Průzkum na platformě Instant Research, který využívá panel výzkumné agentury Ipsos, se uskutečnil v červnu 2025.
Zdroj: Fixed.zone