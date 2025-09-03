Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý

Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Koncept AI Chatbot, Umělá inteligence, digitální chatbot, robot, aplikace, konverzační asistent. Podnikatel používající mobilní smartphone s AI chatbot asistentem pro zákaznickou podporu
Autor: Shutterstock
AI nástroje nejčastěji používáme pro osobní potřeby, zjistila studie Visa a KB. Není překvapením, že nejotevřenější AI je mladší generace uživatelů.

Češi si na umělou inteligenci rychle zvykají. Podle aktuálního průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro společnost Visa a Komerční banku dnes pravidelně využívá nástroje AI 7 z 10 lidí.

Ještě loni to přitom byla jen polovina populace. Zásadně roste i frekvence – zatímco před rokem s AI denně pracovalo jen 16 % uživatelů, letos je to 24 %.

Microsoft v Česku spouští plán pro AI, do vzdělávání investuje přes 10 milionů Přečtěte si také:

Microsoft v Česku spouští plán pro AI, do vzdělávání investuje přes 10 milionů

Češi podle průzkumu nejčastěji AI využívají k osobním činnostem (88 %), práci (48 %) nebo škole (14 %). Nejotevřenější přístup k AI vykazují mladší uživatelé ve věku 18–26 let, kde využití dosahuje 86 %.

Lidský kontakt nevymizí

Každý čtvrtý Čech používá chatboty pravidelně, jedničkou je ChatGPT Přečtěte si také:

Každý čtvrtý Čech používá chatboty pravidelně, jedničkou je ChatGPT

Právě tato skupina přináší impuls pro nové typy služeb, které kombinují jednoduchost, digitální přístup a přehlednost. Ne všude se ale lidé chtějí spoléhat na stroj. Například v oblasti bankovnictví respondenti stále u většiny činností preferují kontakt s lidským pracovníkem.

Nejvíce by lidé svěřili umělé inteligenci sledování účtu kvůli neobvyklým aktivitám a prevenci podvodů (42 %). Naopak nejméně by s ní chtěli řešit konfliktní situace – až 80 % dotázaných dává v těchto případech přednost kontaktu s člověkem.

Podle Komerční banky bude klíčovou oblastí rozvoje umělé inteligence v bankovnictví především kybernetická bezpečnost. Chytré systémy dokáží v reálném čase odhalit neobvyklé chování a zabránit podvodům ještě dříve, než by mohly ohrozit klienta.

Zdroj: Visa, Komerční banka

Nové články do mailu

 

Chcete mít každý týden přehled o informacích pro resellery, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanále IT a CE? Objednejte si náš mailový servis. Objednat si lze i newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze serverů vydavatelství Internet Info.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Jak vybrat správné obrázky na web: pohledem zákazníka i vyhledávačů
Jak vybrat správné obrázky na web: pohledem zákazníka i vyhledávačů
Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, výkupné klesá
Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, výkupné klesá
Samsung přináší službu Home Appliance Remote Management i do Česka
Samsung přináší službu Home Appliance Remote Management i do Česka
Škodlivý software je čím dál složitější, jak ho odhalit a jak se bránit?
Škodlivý software je čím dál složitější, jak ho odhalit a jak se bránit?
Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý
Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Roman Kalivoda (SWS)

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview