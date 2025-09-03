Češi přicházejí na chuť AI nástrojům, denně s nimi pracuje každý čtvrtý

Češi si na umělou inteligenci rychle zvykají. Podle aktuálního průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro společnost Visa a Komerční banku dnes pravidelně využívá nástroje AI 7 z 10 lidí.
Ještě loni to přitom byla jen polovina populace. Zásadně roste i frekvence – zatímco před rokem s AI denně pracovalo jen 16 % uživatelů, letos je to 24 %.
Češi podle průzkumu nejčastěji AI využívají k osobním činnostem (88 %), práci (48 %) nebo škole (14 %). Nejotevřenější přístup k AI vykazují mladší uživatelé ve věku 18–26 let, kde využití dosahuje 86 %.
Lidský kontakt nevymizí
Právě tato skupina přináší impuls pro nové typy služeb, které kombinují jednoduchost, digitální přístup a přehlednost. Ne všude se ale lidé chtějí spoléhat na stroj. Například v oblasti bankovnictví respondenti stále u většiny činností preferují kontakt s lidským pracovníkem.
Nejvíce by lidé svěřili umělé inteligenci sledování účtu kvůli neobvyklým aktivitám a prevenci podvodů (42 %). Naopak nejméně by s ní chtěli řešit konfliktní situace – až 80 % dotázaných dává v těchto případech přednost kontaktu s člověkem.
Podle Komerční banky bude klíčovou oblastí rozvoje umělé inteligence v bankovnictví především kybernetická bezpečnost. Chytré systémy dokáží v reálném čase odhalit neobvyklé chování a zabránit podvodům ještě dříve, než by mohly ohrozit klienta.
Zdroj: Visa, Komerční banka
